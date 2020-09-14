"Зенит" с боем победил "Арсенал" на своем поле в рамках 7-го тура РПЛ. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» победил тульский «Арсенал» со счетом 3:1 в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу сезона 2020/2021. Свой первый гол за сине-бело-голубых записал воспитанник клуба Андрей Мостовой.

Зенитовцы знали результат дерби ЦСКА со «Спартаком» и понимали, что в случае победы над «Арсеналом» они возглавят турнирную таблицу. Футболисты вышли заряженными на игру с первых минут. Гости поначалу взяли мяч под свой контроль, но хозяева ответили активным прессингом. Отличиться первым мог уже Азмун на 8-й минуте, но после навеса от Малкома иранец пробил рядом со штангой.

Однако свое слово сказал 22-летний Андрей Мостовой, еще вчерашний «юниор» и игрок «Сочи». Создав свой третий по счету опасный момент у ворот «Арсенала», воспитанник «Зенита» все-таки забил первый мяч за клуб, сыграв на добивании после сейва Нигматуллина – 25 минута, 1:0. Посмотрев на «пацана», спустя 6 минут воспрял и Дзюба, который получил передачу от Малкома, выдержал паузу, обманув вратаря «Арсенала», и покатил мяч точно в угол – 30 минута, 2:0.

Но второй тайм добавил нервов в игру. Иногда «Зенит» увлекался красивыми атаками и забывал про оборону. На 60-й минуте Артем Сокол зацепился за мяч в штрафной хозяев и отправил «кругляша» прямо на полузащитника гостей Ковалева, который роскошным обводящим ударом забил прямо в дальний угол – 2:1.

Затем Сергей Семак попробовал освежить игру своей команды, выпустив на поле Ригони и ветерана Жиркова. Однако наиболее опасный момент возник у «Арсенала», когда Сергей Ткачев мог сравнять счет, но его удар в последнюю секунду самоотверженно накрыл Барриос. Далее главный тренер хозяев отправил на поле Ерохина и Сутормина. Первый даже забил, но гол отменили после просмотра VAR. А потом судьи опомнились и все-таки его засчитали! Опаснейшие моменты были у Дзюбы и Малкома, но им не повезло. «Валидольная» концовка осталась за «Зенитом».

В итоге эта победа позволила хозяевам занять привычное первое место в турнирной таблице, опережая «Сочи» на 1 очко. Следующая игра «Зенита» пройдет 19 сентября против «Урала» в гостях.