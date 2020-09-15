В ЦПКиО запретили электросамокаты, моноколеса и гироскутеры

Электросамокаты в ЦПКиО все. Только пешком или на велосипеде, но не разгоняться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центральный парк культуры и отдыха Санкт-Петербурга запретил использование на своей территории электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Въезд на этих модных штучках на Елагин остров будет заказан для всех, кроме детей, но в сопровождении взрослых. Такое решение, демократическим путем, приняли сами посетители парка.

- Друзья! На протяжении недели мы проводили опрос «Велосипеды и электросамокаты в парке: быть или не быть?». Результаты и количество комментариев подтвердили актуальность вопроса, - сообщает пресс-служба ЦПКиО в соцсетях.

Всего в опросе поучаствовали больше семи тысяч человек. Результаты оказалось следующими:

- против запрета – 3 127 голосов; - за полный запрет – 2 436 голосов; - запрет только в выходные дни – 2 088 голосов.

Основная причина запрета - безопасность семей с детьми и пожилых посетителей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В руководстве парка взвесили все «за» и «против», чтобы не ущемлять ничьих интересов. В итоге было принято следующее решение: под запрет попал весь транспорт с электроприводом- электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сегвеи и прочее. Исключение будет сделано только для детей до 10 лет в сопровождении взрослых.

Новое правило вступает в силу уже с ближайшего четверга, 17 сентября.

Это позволит сделать более безопасным отдых для семей с маленькими детьми и пожилых петербуржцев, любящих прогулки в парке.

Ансамбль Елагина острова входит в список ЮНЕСКО и охраняется законом. Делать тут велодорожки никто не позволит. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Что касается велосипедов, то тут режим остался прежним: свободный въезд по будним дням с понедельника по четверг до вечера и в пятницу (до 14:00). Движение разрешается только по асфальтированным дорожкам и с максимальной скоростью не выше 10 км/ч.

Нарушителей режима обещает «отлавливать» патрульная служба ЦПКиО.

В парке отмечают, что Елагин остров – историческая зона и особо охраняемая природная территория. А дворцово-парковый ансамбль парка входит в число объектов культурного наследия ЮНЕСКО, это накладывает особые обязательства и не позволяет создать сеть велодорожек. Покататься на велике можно и в другом месте, Приморском парк Победы, например.