«Фестиваль уличного кино» в Петербурге: Зрителям покажут дебютный фильм Светланы Устиновой и новую работу Ян Гэ

С 16 по 18 сентября на крыше гостиницы Red Star и ЦПКИО им. Кирова покажут лучшие короткометражные работы молодых режиссеров. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Санкт-Петербурге стартует «Фестиваль уличного кино». В этом году он состоится с 16 по 18 сентября на крыше гостиницы Red Star и ЦПКИО им. Кирова. Зрителям бесплатно покажут лучшие короткометражные работы молодых режиссеров (дебютный фильм Светланы Устиновой и новую работу Ян Гэ) в рамках крупнейшего киносмотра под открытым небом. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте.

«Фестиваль уличного кино» проходит на открытых городских площадках с августа по сентябрь в 600 населенных пунктах. Весь год экспертный комитет, включая попечителей фестиваля в лице вице-президента Академии Российского телевидения Игоря Мишина, режиссеров Валерия Тодоровского, Алексея Попогребского, Юрия Быкова и других представителей киноиндустрии, отбирали из сотен присланных заявок 10 финалистов, чтобы дать молодым перспективным режиссерам возможность показать свои работы всей стране.

В каждом городе зрители голосуют за понравившийся фильм светом фонариков. Голоса суммируются и на торжественной церемонии закрытия объявляется народный победитель, который получает главный приз – грант в 1 500 000 рублей на упаковку полнометражного дебюта.

- После длительного карантина и периода закрытых кинотеатров, формат фестиваля позволяет достаточно безопасно - в формате open-air - и в то же время интересно провести время, позволит максимально большому числу людеи познакомиться с новыми именами в современном российском кино. Онлайн-кинотеатр МТС ТВ, где появятся конкурсные фильмы фестиваля этого года и лучшие фильмы конкурсной программы прошлых лет, сделает знакомство еще более доступным, - отметил попечитель фестиваля, генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

СПРАВКА

Фестиваль уличного кино появился в 2014 году на Дальнем Востоке России. За время существования проект успел заработать мировой рекорд как самый протяженный фестиваль– путешествие, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей.

Проект организуется при поддержке Фонда президентских грантов, Фонда развития моногородов и Общественнои палаты РФ.