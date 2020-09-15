Пассажир с коронавирусом приехал на автобусе из Санкт-Петербурга в Финляндию

Зараженный коронавирусом пассажир прибыл в Финляндию на автобусе из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Нескоро, видимо, Финляндия откроет границу с Россией для простых туристов. Поводом к этому может послужить ЧП с обнаружением зараженного коронавирусом пассажира, прибывшего в город Хамина автобусом из Санкт-Петербурга.

- У пассажира автобуса из России в Финляндию диагностирована коронавирусная инфекция. Автобус отправился из Санкт-Петербурга в Хамину во вторник, 8 сентября. Первые симптомы появились 9 сентября, то есть на следующий день после поездки, - сообщается на сайте Департамента здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

Всего тем же автобусом из России в Суоми приехал 51 человек. С 32 из них местные санитарные службы уже связались. Решается вопрос о помещении потенциально зараженных на карантин. Оставшихся 18 пассажиров ищут.

Увидеть красоты Финляндии у петербуржцев получится еще не скоро. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, что сейчас граница Финляндии с Россией закрыта «с обратной стороны». Попасть за границу могут лишь сами финны, люди, имеющие двойное гражданство, вид на жительство в Суоми, водители-международники и те, чья работа связана с перемещением через границы, студенты-очники финских вузов и те, у кого в Финляндии живут родные. Причем повод должен быть веским. Свадьбу финна и петербурженки, к примеру, таковым не посчитали.

В Хельсинки отмечают, что уровень заболеваемости среди россиян куда выше, чем у финнов.

- Ситуация с короновирусом в России значительно хуже, чем в Финляндии. Пребывание в такой стране увеличивает риск заражения COVID-19. Каждый должен тщательно обдумать, нужно ли сейчас ехать в Финляндию из России, - заявил ведущий эксперт финского Департамента здравоохранения и социального обеспечения Яри Ялава.

В лучшем случае границу откроют к зиме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финские власти отмечают, что сейчас границу Финляндии и России пересекают в среднем 15 автобусов за неделю. Чтобы предотвратить подобные случаи завоза коронавируса в страну, пассажирам, прибывающим из России дадут инструкции о том, как снизить риск заражения коронавирусом и посоветуют добровольный 14-дневный карантин.

Напомним, что Финляндия отложила открытие границы с РФ минимум до 18 октября, а скорее всего – до конца ноября, пока в Лапландии не понадобятся туристы.