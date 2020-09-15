Лучше не есть: Названы марки мяса курицы, в которых нашли сальмонеллу и листерии

В курице на прилавках Петербурга нашли опасные патогены. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге проверили мясо птицы на прилавках и сделали неутешительные выводы. Специалисты «Общественного контроля» выяснили, что восемь из десяти образцов курицы не отвечают требованиям. А некоторые и вовсе заражены сальмонеллой и листерией! И все это популярные торговые марки, которые можно найти чуть ли не в каждом магазине.

Курицу исследовали на «чистоту», и в половине упаковок обнаружили патогены. По-научному – мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы (МАФАнМ). Некоторое их количество допустимо. Однако в некоторых образцах они были превышены в несколько раз: где в 3, а где и во все 30. Появляться они могут по двум причинам: либо птица перенесла какие-то заболевания еще до забоя, либо уже после тушку неправильно хранили. Технологию могли нарушить и на производстве, и при транспортировке, и в самом магазине. Не соответствовали требованиям образцы марок «Мираторг», «Петруха», «То, что надо», «Рококо» и «Вкуснее не бывает!».

– В пределах допустимых значений содержание в продукции МАФАнМ для человека безопасно, а вот употребление мяса с высоким их содержанием может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита. Самыми чувствительными к повышению данного показателя являются дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой, – отмечает руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Светлана Щепеткина.

Курицу исследовали на «чистоту», и в половине упаковок обнаружили патогены. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

СЪЕСТЬ И НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Куда более неприятные «встречи» – с сальмонеллами и листериями. Первые нашли в образце под торговой маркой АО «Птицефабрика Северная». Вторые – в курице «То, что надо», «Приосколье», «Ясные зори», «Рококо». А и те, и другие бактерии в полуфабрикате «Вкуснее не бывает!».

– Листерии опасны для человека, и во всем мире этот возбудитель находится под особым вниманием контролирующих организаций, ведь причиной 70–75% случаев заболеваний листериозом становятся именно мясные продукты. Болезнь эта крайне опасна для беременных, так как вызывает тяжелое поражение плода. У здоровых людей листериоз может проявляться в виде гастроэнтерита с признаками диареи, повышения температуры, головной и мышечной болью. Критически опасны листерии для людей с ослабленным иммунитетом, – отмечает Светлана Щепеткина.

Сальмонеллы тоже вызывают острую кишечную инфекцию. Но самое главное, что выявить опасность могут только лабораторные исследования. Кстати, при неправильном хранении курица может испортиться и дома в собственном холодильнике. Тем не менее, при покупке важно оценить внешний вид и запах курицы, а затем правильно ее приготовить.

Важно подвергать мясо птицы длительной термической обработке – из курицы не должна сочиться кровь, а мясо должно хорошо отделяться вилкой от кости. Кроме того, рекомендуется несколько раз сменять воду при варке.

При неправильном хранении курица может испортиться даже в холодильнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Бульон следует варить вместе со шкуркой, причем достаточно долго, – рекомендует гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова. – Лучше сначала использовать небольшое количество воды, после закипания всю воду слить, затем залить чистой водой и на втором бульоне получается диетический продукт. Дело в том, что в первом бульоне, помимо антибиотиков, содержатся еще и гормоны стресса, которые вырабатывает птица перед убоем.

КСТАТИ

И все-таки нашлись два образца, к которым не придраться. Это полуфабрикаты «Петелинка» и «Санкт-Петербургская куриная компания». Кстати, проверяли курицу разных ценовых категорий. И одна из лучших оказалась еще и самой дешевой – 159 рублей за килограмм тушек цыплят. Тогда как курица за 312 рублей была сразу с несколькими нарушениями. Так что, судя по всему, дело не в цене.

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