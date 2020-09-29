У Ольги Павловец и Сергея Мерзликина теперь общие дети - «нахимовцы»

Близнецы Даниил и Никита Ходуновы играют в картине Тимофея и Семена. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

В Петербурге прошли съемки нового фильма «Нахимовцы». По сюжету капитан Логинов, которого играет Андрей Мерзликин, мечтает, что его сыновья продолжат семейную традицию и отправятся на учебу в Нахимовское училище. Но братья-близнецы Семен и Тимофей решают, что это не для них, куда заманчивее - местная молодежная банда. Так между отцом и «улицей» разворачивается целая борьба за детей.

- Два года назад в стенах этого училища состоялась премьера фильма «Первые», - вспоминает продюсер Юрий Обухов. - Мне было очень приятно видеть лица и глаза этих ребят, которые готовятся стать военными моряками. Они рассказывали про дедушек, отцов, братьев. Так сердце загорелось идеей сделать картину о подобных ребятах, которые с детства готовятся посвятить себя службе Отечеству.

Мотор!

Заходим в парадную и на пятом этаже попадаем в настоящую квартиру адмирала Корнеева, он по сценарию является другом Логинова. На этой локации сняли всего пару сцен, поэтому квартира не возводилась в павильоне, а выбиралась среди существующих.

Высокие потолки, огромные окна, на стенах картины в позолоченных рамах, массивная мебель – все, как в кино показывают. А вот «за кадром» множество проводов, приборов, микрофоны, камеры и большая группа людей, которая трудится над созданием картины. Пока актеры повторяют текст и входят в образ, кто-то поправляет цветы на столе, пять раз по сантиметру двигает стул, чтобы тот идеально вписался в кадр, проверяет свет. И вот, когда уже все готово, к моему удивлению, ничего не происходит.

Ждем еще немного, и режиссер отдает команду. Все замирают, на площадке идеальная тишина. Слышно только голоса Ольги Павловец и Анны Алексахиной, они играют жен адмиралов.

В этой квартире адмирала Корнеева сняли пару сцен. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«Я играю брата, а он - меня»

График у съемочной группы напряженный, смены по 12 часов с перерывом на обед. Но даже в те дни, когда кто-то из актеров не задействован в работе, их все равно можно встретить на площадке. Так между декорациями прогуливаются близнецы Даниил и Никита Ходуновы, именно они играют Тимофея и Семена.

- Сегодня нет сцен с нашим участием, но мы все равно пришли на площадку. Это наш первый проект, еще и главные роли, - рассказывает Даниил. – Первое время было сложно, во-первых, непривычная обстановка, люди, камеры. Во-вторых, нужно было вжиться в роли, прочувствовать героев.

- Так получилось, что мы на кастинге выбрали противоположных героев. Я играю брата, а он меня, - дополняет Никита.

Поцелуи будут

Подбор актеров на эти роли был мучительным для создателей фильма. Найти подходящих близнецов – задача непростая. Варианты были разные, уже хотели взять братьев «погодок» или вовсе оставить одного героя. Но легких путей в кино не ищут. Два героя больше вовлекают зрителей, ведь даже между братьями бывают конфликты.

- У нас же еще будет любовная линия, главным героям придется побороться и между собой, - раскрывает секрет продюсер.

Хоть герои и сильно отличаются от самих молодых актеров, в делах любовных Даниил и Никита с ними солидарны:

- У нас была в жизни история похожая на ту, что в фильме. Один из нас встречался с девушкой, которая после расставания хотела быть с другим братом. Но семейные узы для нас, как и для наших героев, важнее, поэтому мы не ссоримся из-за таких вещей. Хоть возлюбленная наших героев очень красивая, как и все наши актрисы, братья остаются верны друг другу. Поэтому хоть поцелуи в фильме и будут, но не у нас.

Съемки частично проходили в Петербурге. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Профессионалы в деле

Молодые актеры находятся на площадке не просто так, даже когда не снимаются. Для них это возможность набраться опыта и поучиться у таких профессионалов как, к примеру, Сергей Гармаш. В «Нахимовцах» он играет адмирала Корнеева, поэтому на нем красивая форма, медали. Ольга Павловец, играющая маму близнецов, тоже подает пример «новичкам» в профессии. Она на площадке, как дома, вне кадра вместо туфель тапочки. Но вот время перевоплощаться в героиню, хоть в голове у актрисы и не укладывается мысль о сыновьях:

- Я не верю, что у меня могут быть такие взрослые дети. Но моя героиня в этой картине символизирует тыл, и, конечно, ее обуревает множество сомнений. Быть женой военного человека очень сложно, ты понимаешь, что с этим связано очень много проблем, ограничений. Поэтому она переживает за сыновей и тот путь, который они выбирают.

Ее мужем по площадке стал Андрей Мерзликин, именно его герой по сюжету стремится наставить сыновей на путь, как ему кажется, верный.

- Мы решил попробовать себя в подростковом кино, потому что когда-то сами смотрели подобные фильмы, которые сильно на нас повлияли. И надеемся, что эта картина также будет интересна молодому поколению. Хороша сама инициатива – попробовать вернуть кино для конкретного возраста, - отмечает Андрей Мерзликин.