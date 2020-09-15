Звезды против гриппа: Гальцева, Боярского и Эйфмана вакцинировали в обычной поликлинике Петербурга

Михаил Боярский упал в обморок в кабинете врача, но ему быстро оказали помощь, а потом поставили прививку от гриппа. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Культурной столице после пандемии наконец-то стартовал театральный сезон. Теперь в залах никакой шахматной рассадки, где-то открыты даже буфеты. Но артисты, истосковавшиеся по сцене, опасаются не только коронавируса, но и традиционных простудных заболеваний. Именно поэтому некоторые из них пришли сегодня в городскую поликлинику № 39 на Малой Конюшенной улице на «звездную вакцинацию».

Одним из первых у кабинета врача появился актер театра и кино Андрей Носков. Врачам он честно признался, что прививки не делал давно - вечно времени на это не находилось.

Актер театра и кино Андрей Носков явился в поликлинику одним из первых.. Фото: Олег ЗОЛОТО

- А вообще артисты такие безответственные люди, поэтому спасибо этой акции, которая напомнила нам, что нужно думать о себе и своих близких. Боль в ноге, в руке я могу нормально терпеть, а вот когда тебя ломит, знобит, это самое противное, - отчеканил Носков и смело подставил предплечье медсестре, вооруженной шприцем.

Следом подтянулся Юрий Гальцев. Юморист как-то нервно шутил и постоянно спрашивал медиков, точно ли делать прививку против гриппа не больно. Понять его можно: оказывается, последний раз уму ставили укол в детском саду!

Юрий Гальцев заметно нервничал перед процедурой и пару раз переспросил медсестру, не больно ли будет. Фото: Олег ЗОЛОТО

А вот Народный артист РСФСР Михаил Боярский пришел в поликлинику не один, а с супругой - руководителем Театра имени Ленсовета, актрисой Ларисой Луппиан. Перед тем, как отправиться в процедурный кабинет, Михаил Сергеевич заглянул к терапевту. В тот момент, когда пациенту надавили на лимфоузлы, ему неожиданно стало плохо. Боярский упал в обморок. Видимо, скакнуло давление. Боярский повалился со стула, ударился головой о стену. Но любимца публики быстро привели в чувство. Отпыхнув после случившегося в коридорчике, Боярский ушел на укол.

Михаил Боярский все же решился на укол. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как часто делаю прививки? Да как жена скажет, тогда и делаю, - шутил, несмотря ни на что, самый известный Д'Артаньян в России. - Ведь я должен быть здоровым для своих детей, внуков и жены. Нужно серьезнее относиться к своему здоровью. В такое время живем, что важно быть осторожными!

- Это его вторая прививка, - добавляет супруга Боярского. - В феврале уже делали от пневмококка. Если представится возможность вакцинироваться от коронавируса, то и это обязательно сделаем.

Балетмейстер, художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман тоже был в числе тех, кто решил обезопасить себя накануне эпидемии.

Художественный руководитель Театра балета Борис Эйфман тоже пришел на прививку. Фото: Олег ЗОЛОТО

- От моего здоровья зависит здоровье моего театра. Я всегда должен быть в хорошей форме, и поэтому забота о своем здоровье - это забота о жизнедеятельности моего театра. Грипп - это такая зараза, которая всегда подкрадывается незаметно. Поэтому нужно быть к нему готовым, - пояснил он.

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