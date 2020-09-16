В Ополье прошла Шуваловская ярмарка

Гости могли купить свежие продукты и изделия ручной работы. Фото предоставлено организаторами.

Осенние ярмарки - дело привычное. Но Шуваловская в деревне Ополье Кингисеппского района Ленобласти отличается своей историей и гостеприимством. Когда-то Ополье было вотчиной графа Шувалова, его дочь и стала проводить тут первые ярмарки.

- Графиня писала: «Когда едешь из Петербурга, кругом такая пустынная местность, что можно только веники заготавливать». А с Ополья начинаются сады. И она решила, что раз здесь плодородная земля и хороший урожай, то люди должны тут собираться и общаться, - рассказывает глава администрации Опольевского сельского поселения Светлана Пономарева.

Возродить старинную традицию решили в 2015 году, 13 сентября ярмарка прошла уже в шестой раз. Состоялась она при организационной поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

- За шесть лет наша ярмарка стала очень популярной, - продолжает Светлана Пономарева. - В этот раз свою продукцию представило более тридцати жителей местных деревень, а в качестве гостей приехало около пятисот человек, причем не только из Кингисеппского, но и из Волосовского, Сланцевского районов, Соснового Бора и даже Великого Новгорода.

На прилавки выставляли все, чем богаты: овощи, грибы и ягоды, рыбу, мясо и мед. Продавали саженцы, картины, теплые носочки на зиму, глиняную посуду, сувениры ручной работы. Угощали пирогами, ухой и кашей. Развлекали песнями, плясками и мастер-классами по лепке и гончарному делу. А еще награждали номинантов конкурса-смотра «Ветеранское подворье».

- Комиссия проехала по деревням и селам, чтобы найти самый лучший сад, цветник, оформление усадебной постройки, лучшую грядку и еще много чего, чем можно похвастаться на своем участке, - говорит Светлана Пономарева. - Победителей наградили в Кингисеппе, а мы вручили номинантам дипломы комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и сертификаты на три тысячи рублей в сеть гипермаркетов.

В ярмарке местные жители всегда участвуют с удовольствием. Подходят к делу творчески: наряжаются в кокошники и яркие костюмы, украшают столы, разрисовывают капусту и тыкву. И все не зря - самым творческим участникам, как и номинантам «Ветеранского подворья», полагаются подарки: дипломы и сертификаты.

- Когда мы возрождали ярмарку, то не думали, что она станет такой успешной, - признается Светлана Пономарева. - Но люди сюда тянутся. Деревни ведь живут разрозненно, а ярмарка их объединяет.