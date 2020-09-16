Смольный «упорядочит» льготников в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Льготников в транспорте будут "упорядочивать". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга намерены разобраться с льготниками, имеющими право бесплатного проезда в общественном транспорте. Смольный хочет убрать ситуацию, когда человек имеет несколько проездных и может этим злоупотреблять.

- Комитет по транспорту направил в Юридический комитет Администрации Санкт-Петербурга проект постановления, предотвращающего возможность получения и использования нескольких льготных проездных билетов, которые оформлены на одно и то же лицо, но по разным льготным основаниям, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Сейчас, по действующему закону, ничто не запрещает одному человеку получить несколько проездных и «поделиться» ими со знакомым или родственником, например.

Смольный хочет избежать ситуации, когда чужим проездным пользуются не имеющие льгот люди. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Только в декабре 2018 и в январе 2019 года в базе данных Метрополитена было обнаружено 128 граждан, у которых имеется две и больше льготы. По каждой из них оформлены проездные билеты. Просмотр видео подтвердил, что эти проездные используются не только льготниками, но и посторонними лицами, - уточняют в комитете.

По новым правилам, всех пенсионеров, инвалидов, школьников и т.д. упорядочат и будут выдавать им лишь один льготный проездной. С какого момента заработает нововведение, не сообщается.