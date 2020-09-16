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Общество

Смольный «упорядочит» льготников в общественном транспорте Санкт-Петербурга

Власти города намерены убрать двойные льготы, когда человек имеет проездные по нескольким основаниям
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Льготников в транспорте будут "упорядочивать".

Льготников в транспорте будут "упорядочивать".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга намерены разобраться с льготниками, имеющими право бесплатного проезда в общественном транспорте. Смольный хочет убрать ситуацию, когда человек имеет несколько проездных и может этим злоупотреблять.

- Комитет по транспорту направил в Юридический комитет Администрации Санкт-Петербурга проект постановления, предотвращающего возможность получения и использования нескольких льготных проездных билетов, которые оформлены на одно и то же лицо, но по разным льготным основаниям, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Сейчас, по действующему закону, ничто не запрещает одному человеку получить несколько проездных и «поделиться» ими со знакомым или родственником, например.

Смольный хочет избежать ситуации, когда чужим проездным пользуются не имеющие льгот люди.

Смольный хочет избежать ситуации, когда чужим проездным пользуются не имеющие льгот люди.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Только в декабре 2018 и в январе 2019 года в базе данных Метрополитена было обнаружено 128 граждан, у которых имеется две и больше льготы. По каждой из них оформлены проездные билеты. Просмотр видео подтвердил, что эти проездные используются не только льготниками, но и посторонними лицами, - уточняют в комитете.

По новым правилам, всех пенсионеров, инвалидов, школьников и т.д. упорядочат и будут выдавать им лишь один льготный проездной. С какого момента заработает нововведение, не сообщается.

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