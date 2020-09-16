Председатель комитета по культуре - о назначении Бориса Пиотровского своим замом: «У него есть шанс сделать много хорошего для города»

Борис Пиотровский назначен первым заместителем главы комитета по культуре Санкт-Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

В комитете по культуре Санкт-Петербурга произошли кадровые перестановки. С 14 сентября 2020 года первым заместителем главы стал внук и сын двух директоров Эрмитажа Борис Пиотровский. До этого Борис Михайлович был известен издательским делом, созданием таких проектов, как Hermitage VR и Hermitage Design Contest. Свое назначение Пиотровский-младший прокомментировал очень коротко, объяснив, что у него сейчас нет времени.

- Все прекрасно. Погружаюсь в работу комитета, - сказал корреспонденту «КП» Борис Пиотровский.

А вот его непосредственный руководитель - председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко - рассказал о своем новом заместителе более подробно.

- Да, в комитете его приняли хорошо, - заверил журналиста «КП»-Петербург Сухенко. - Во-первых, он достаточно известный человек в городе и в культуре. Во-вторых, мы знаем его по совместной работе над экспозициями в Бункере в Смольном и в музее Блокады. Для нас это положительный опыт. Безусловно, мы ценим и то, что он из очень хорошей и известной семьи.

Но именно это зачастую и мешает новому зампреду комитета. По словам Константина Эдуардовича, Бориса постоянно ассоциируют с его отцом Михаилом Пиотровским, который сейчас является директором Эрмитажа.

- И вот как раз работа в комитете культуры даст ему шанс самому состояться как личности, проявить себя, сделать много хорошего для города и горожан, - уверен Сухенко.

Константин Эдуардович также добавил, что Пиотровский прекрасно вписался в команду, благо, что все заместители одного возраста с Борисом.

- Им будет комфортно и интересно работать вместе, - добавил Сухенко.

СПРАВКА «КП»

Борису Пиотровскому 38 лет, он не женат. Хобби - бег, катание на велосипеде.