Женщина спасла медвежонка, бросившегося под колеса автомобиля в Санкт-Петербурге

Медвежонок выскочил на пустой трассе перед машиной в Санкт-Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Жительница Санкт-Петербурга пережила необычную встречу, когда направлялась домой в ночь на среду, 16 сентября 2020 года. 30-летняя Юлия ехала на автомобиле по пустому Ям-Ижорскому шоссе в сторону Пушкина. Проезжая по мосту на пересечении с трассой М-11 вдалеке она увидела какой-то движение, а через считанные секунды к ней под колеса бросился маленький медвежонок.

- Издалека он показался мне огромным летающим мусорным пакетом, - смеется Юлия.

От неожиданности женщина резко затормозила буквально метре от медвежонка, чудом избежав трагического столкновения. Юлия слегка ударилась об руль, а сливы, лежавшие на пассажирском сиденье, растеклись по торпеде.

Встреча мишке не понравилась и он поспешил убежать Фото: принтскрин видео.

Животное начало метаться из стороны в сторону, а потом, сверкая лапами, побежало обратно и скрылось из виду.

- Я очень испугалась. Остановилась и пять минут приходила в себя, - призналась Юлия. - Сначала расстроилась, что не догадалась снять на телефон, решила, что мне никто не поверит. Но муж напомнил про видеорегистратор.

Откуда взялся медвежонок в черте города, не известно. Женщина добавила, что мама малыша может быть неподалеку. Все-таки медвежонок без медведицы - редкое явление.