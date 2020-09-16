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Общество

Ремонтирует мотоциклы, спасает бездомных котиков: Как выглядит и чем живет двойник почтальона Печкина из Петербурга

Образ известного мультяшного героя Дмитрий Сидоркевич примерил всего год назад, но его уже многие узнают на улицах
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Наш Печкин более современных взглядов и ездит на мотоцикле

Наш Печкин более современных взглядов и ездит на мотоцикле

Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда он рассекает по центру города на своем мотоцикле, прохожие с восторгом замирают и включают камеры мобильных телефонов. «Так это же Печкин!» - вскрикивают они. Двойник знаменитого персонажа из «Простоквашино» - 44-летний петербуржец Дмитрий Сидоркевич появляется на людях уже год. И иногда, как истинный почтальон, даже разносит посылки. В обычной же жизни Дмитрий – мастер по ремонту мотоциклов с дипломом метеоролога.

И гравер, и чеканщик, и оружейный мастер

С Дмитрием Сидоркевичем мы встречаемся в его мастерской, где он возвращает к жизни мотоциклы после ДТП. И хоть сейчас он одет «в гражданское», сходство с очаровательным мультяшным почтальоном никуда не делось. Смотришь на него и кажется, будто сейчас он достанет из-за спины посылку «для вашего мальчика» или спросит что-то в стиле: «А какие у вас докУменты?».

Если мотоцикл чинит Дмитрий, то он точно будет, как новенький

Если мотоцикл чинит Дмитрий, то он точно будет, как новенький

Фото: Олег ЗОЛОТО

Рядом с мастерской припаркован и транспорт петербургского Печкина – небольшой китайский мотоцикл с баком, раскрашенным в цвета Андреевского флага, на котором нарисованы серп и молот и красная звезда. Уже целый год этот мотоцикл приводит жителей Северной столицы в восторг.

- Меня недавно гаишники остановили. Попросили просто сфотографироваться, - улыбается Дмитрий. – Я тогда в цивильной одежде ехал, но они по мотоциклу меня узнали. Я же всегда на нем передвигаюсь, машину не признаю. Только как пассажир если. А прав на авто у меня никогда не было, да и не нужны они. Ой, проходите! Чего мы тут стоим?

В ремонтном цехе, сильно пахнет бензином и очень шумно. Дмитрий по-хозяйски хватает какую-то скрюченную деталь, внимательно ее осматривает и начинает стучать по ней молотком. Поясняет, мол, эта искореженная штуковина – бак разбившегося мотоцикла. Пара манипуляций, и он будет, как новенький.

Если мотоцикл чинит Дмитрий, значит, он точно будет, как новенький

Если мотоцикл чинит Дмитрий, значит, он точно будет, как новенький

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я же на самом деле в мотоциклах не разбираюсь, - признается Дмитрий. – Все, что я делаю – это, по сути, работа по металлу. Всегда любил работать руками. Хотя родителям нужно было, чтобы я получил образование. Ну, так и отучился на метеоролога.

Занимался Дмитрий и художественной бронзой. Петербургский Печкин по старинным образцам воссоздал около полутора десятков светильников, люстр и бра для Константиновского дворца. Кроме того, Дмитрий приложил руку к созданию козырька над входом в театр Комиссаржевской и часов, которые сейчас висят в холле на новой сцене Мариинского театра.

«Печкин в армии»

Есть у Дмитрия и любимое увлечение – с 90-х годов он занимается реконструкцией. Начинал с древних веков, немножко коснулся наполеоники, а потом перешел на Гражданскую войну в России. Во время одной из таких встреч его впервые и сравнили с известным персонажем: дали прозвище - «Печкин в армии». Тут-то Дмитрий и вдохновился.

Дмитрия рады видеть на всех городских праздниках

Дмитрия рады видеть на всех городских праздниках

Фото: Олег ЗОЛОТО

- У меня длинный нос, высокий рост, усы, надеваю шапку-ушанку – и вправду похож! – смеется мужчина. – А потом я узнал, что знакомая продает плащ, как у Печкина, ну я и купил. А затем, хохмы ради, я в таком виде съездил к знакомым байкерам и поздравил их с закрытием мотозезона. И понеслось! Во время самоизоляции, кстати, собрал заказы на Пасху, съездил в «Пирожковую» за куличами и развез их по адресам. Поднял людям настроение.

После этого Дмитрий стал долгожданным гостем на всех городских праздниках. Для антуража он даже велосипед купил – старый, советский, с рамой. Правда, ездит на нем пару раз в год – ведь он нескладной и в метро с таким не пускают. Зато, говорит, на таком «коне» удобно катать детей и барышень – как в старые добрые времена. А вскоре Дмитрия стали приглашать на праздники и дни рождения. Главная задача - почтальонская: привезти подарок.

Но без велосипеда все-таки никуда. Тем более, что петербурженки очень любят на нем кататься

Но без велосипеда все-таки никуда. Тем более, что петербурженки очень любят на нем кататься

Фото: из архива героя публикации

- А людям ничего больше и не надо – это персонаж из их детства, и поэтому просто пообниматься с Печкиным – уже достаточно, - говорит Дмитрий. – Я и сам люблю этого персонажа. Он, наверное, один из немногих мультяшных героев-людей, которые так запоминаются. Мне нравится, когда ко мне подходят фотографироваться, машут мне, когда я проезжаю. Ведь это же прекрасные эмоции, живое общения. Я повеселил людей – они улыбнулись. Всем хорошо.

Матроскина пока нет

В этом году Дмитрий Сидоркевич даже умудрился попасть в альма-матер почтальона Печкина – на «Союзмультфильм». На экскурсию по студии его пригласили после того, как он выиграл конкурс, где нужно было показать свое сходство с этим персонажем. Дмитрий был вне конкуренции.

Петербургский Печкин обожает фотографироваться с жителями. И, в отличии от зебр, коней и петров первых, деньги за фото не выпрашивает

Петербургский Печкин обожает фотографироваться с жителями. И, в отличии от зебр, коней и петров первых, деньги за фото не выпрашивает

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мне там показали, как современные мультики рисуют. Будет же новая версия «Простоквашино». Интересно было, что сказать. Узнал, как моего Печкина создавали, - вспоминает мужчина.

Что касается хвостатой команды из «Простоквашино», то, в отличие от своего мультяшного прототипа, петербургский Печкин с животными не конфликтует, а дружит. У Дмитрия помимо колоритной внешности – большое и доброе сердце, благодаря которому он уже приютил у себя 8 бездомных котов. Правда, Матроскина среди них пока нет.

- Да просто все они у меня появились еще до того, как я вжился в образ Печкина, - делится Дмитрий. – Но если еще кого подберу, то, думаю, как раз назову Матроскиным. Ведь должен же быть у меня настоящий простоквашинский кот!

Сфотографироваться с Печкиным не прочь даже стражи порядка

Сфотографироваться с Печкиным не прочь даже стражи порядка

Фото: Олег ЗОЛОТО

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