Гатчина официально станет столицей Ленинградской области

Гатчина станет столицей Ленобласти в 2020 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Гатчина уже в нынешнем году официально станет столицы Ленинградской области. Закрепить за городом этот статус пообещал вновь избранный губернатор области Александр Дрозденко.

- До конца года столичный статус Гатчины будет закреплен в Уставе Ленинградской области, - заявил глава региона, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

Но Гатчина станет столицей не только формально – все региональные органы власти, в основном расположенные сейчас в Санкт-Петербурге, переедут в областной город до конца 2022 года.

Напомним, что сейчас в Петербурге находятся как правительство 47 региона, так и его Законодательное собрание – в отдельном здании.

При этом место ежегодного празднования Дня образования Ленинградской области, как и раньше будет определяться среди населенных пунктов области по конкурсу. Выигравший город на год становился столицей области. В этом году торжества должен был принять Всеволожск, но праздник отменили из-за коронавируса.

К слову, Всеволожск, из-за близости к Петербургу, также был одним из кандидатов на постоянный столичный статус, но история Гатчины все же перевесила.

Приоратский дворец - детище Павла Первого. Фото: Артем КИЛЬКИН

Справка «КП»:

Первое упоминание села Хотчино относится к 1499 году. Тогда эти земли принадлежали шведам, позднее неоднократно переходили из рук в руки и вернулись к России по итогам Северной войны только в 1702 году при Петре I.

Расцвет Гатчины пришелся на времена Павла I, который перестроил Большой гатчинский дворец, созданный ранее архитектором Антонио Ринальди по заказу фаворита Екатерины II графа Орлова. По приказу Павла, для Мальтийского ордена в Гатчине был построен и уникальный Приоратский дворец. Павел же и присвоил Гатчине в 1796-м году статус города.

Сейчас население Гатчины, находящейся в 50 километрах от Петербурга, составляет около 100 тысяч человек.