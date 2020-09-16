НеЛасковый май: вдова экс-солиста группы рассказала страшную правду

Александр Прико умер в Покровской больнице в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Прошло девять дней, как в Петербурге умер экс-солист культовой группы «Ласковый май» Александра Прико. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность. Однако несмотря на то, что человека уже не стало, о нем продолжают говорить - и далеко не всегда правдивые вещи.

- Я просто поразилась тому, что порой придумывают про Сашу журналисты, - рассказала «КП-Санкт-Петербург» жена музыканта Елена. - Пишут, что он пил, не навещал мать, тратил бешеные деньги в казино. Но на самом деле ничего этого не было!

По словам Елены, судьба Александра Прико действительно была трагической. Он не получил практически ничего, о чем мечтал - а виной всему, считает она, стал «Ласковый май».

- «Ласковый май» разрушил его жизнь, разрушил все, - твердит вдова Прико. - Даже, пожалуй, не сама группа, а люди, которые вокруг нее крутились. Саша рассказывал, например, что уже после ухода оттуда (Прико покинул «Ласковый май» в 1989 году после ссоры продюсера группы Андрея Разина и композитора Сергея Кузнецова, - прим.ред.) он с бывшими коллегами записывался на одной студии. И Разин платил звукорежиссеру, чтобы тот передавал ему минусовки, которые Кузнецов писал специально для Саши. Потом на эти минусовки просто накладывался голос Юры Шатунова. Это было воровство, но никто ничего не мог с этим сделать. Тогда вообще-то как-то не думали об авторских правах, даже словосочетания такого не было.

Александр Прико (снизу в центре) после ухода из "Ласкового мая" основал свою группу "Мама". Фото: Соцсети

После того, как новая группа Александра «Мама» распалась, для бывшего кумира миллионов настали мрачные времена. У Александра не было денег, не было жилья - а вокруг бушевали девяностые.

- Он ведь даже образования из-за этого всего не получил, - признается Елена. - Окончил только восемь классов, а потом его закрутила звездная жизнь. Но она закончилась, и нужно было как-то выживать. А Саша даже в родной Оренбург вернуться не мог, потому что сестра успела по суду выписать его из квартиры.

В итоге Александр перебрался в Нижний Тагил. Трижды был женат и все три раза неудачно. А последний брак, по словам Елены, и вовсе обернулся для него настоящим кошмаром.

- Мы долго общались с ним через интернет, - вспоминает наша собеседница. - Я знала его еще со времен «Мама», была его поклонницей. Потом, уже много лет спустя, у меня появился ноутбук, я нашла Сашу в соцсетях и решила ему написать. Это было на 23 февраля. Мы начали общаться, делиться друг с другом историями о наших жизнях. Он рассказывал мне страшные вещи. Говорил, что жена ревнует его ко всем и каждому. Постоянно закатывает скандалы, то выгоняет из дома, то, наоборот, запирает в квартире. Он хотел уйти в никуда, но его держал маленький ребенок, сын Егор.

Но долго жить в постоянном кошмаре Александр не смог и в 2010 году переехал к Елене в Санкт-Петербург. С Егором, которому на тот момент было всего четыре года, он поначалу старался поддерживать связь, но после общение отца и сына сошло на нет.

- Здесь, в Питере, Саша сначала долго не мог найти работу, - рассказывает Елена. - А потом случайно, на рыбалке, повстречал одного очень хорошего человека, который предложил ему пойти монтажником на стройку. Казалось бы - музыкант и стройка... Но Саша ни минуты не колебался. Помню, он пришел домой радостный и с порога заявил: «Ленок, а я завтра на работу выхожу!»

Но и тогда счастливые дни продлились недолго. Работать монтажником Александру оказалось слишком трудно - здоровье и комплекция не позволяли бегать по этажам с мешками цемента и ведрами раствора. В конце концов он ушел и оттуда. Несколько месяцев жил подработками, а потом устроился слесарем-сантехником на Обуховский завод.

- Сейчас пишут, что Саша много пил, постоянно уходил в запои, - сокрушается Елена. - Но он же работал на ведомственном предприятии! Там не то что пьяным - с запахом спиртного нельзя было появляться! Он относился к алкоголю так же, как все остальные - мог немного выпить по праздникам, не больше того.

Музыкант до последнего боролся с онкологией. Он умер, так и не узнав своего окончательного диагноза. Фото: Соцсети

С бывшими коллегами из «Ласкового мая» Александр почти не общался. Несколько лет назад Елена от его имени написала письмо Юрию Шатунову - предложила забыть прошлые обиды и начать все сначала. На ее удивление, Шатунов ответил - какое-то время они с Прико созванивались в Скайпе, делились новостями, вместе играли на гитарах. Но спустя несколько недель такого общения Александр предложил бывшему другу устроить совместный концерт - исполнить старые любимые песни в акустической обработке. И как отрезало.

- Месяц или даже два Саша его уговаривал, - делится Елена. - А Шатунов просто его игнорировал. В конце концов Саша просто в нем разочаровался и прекратил общение. Он никогда не говорил, что ему обидно или больно, но это было видно.

И все же Александр не терял надежды вновь вернуться на сцену. Но все творческие планы разрушила болезнь - рак легкого. Талантливый музыкант и композитор сгорел буквально за полтора месяца.

- Саша так и не оправился от раны, которую ему нанес «Ласковый май», - признается Елена. - Он ведь рассказывал мне, что мечтал окончить институт и найти работу, связанную с историей. Хотел стать библиотекарем или учителем. Но не сбылось, ничего не сбылось. «Ласковый май» разрушил все. И поэтому я не могу смотреть, как журналисты сейчас поливают Сашу грязью. Никто не пережил столько, сколько он.

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