Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев: «За время пандемии мы потеряли семьдесят процентов оборота»

Председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на Радио КП. Фото: Никита СКОПИН

Город приходит в себя после пандемии коронавируса. В Санкт-Петербурге открылись кафе и рестораны, ожил Невский проспект, музеи вновь принимают гостей. Однако возвращение к прежней жизни простым не будет. Тем более для сферы туризма, которая пострадала едва ли не сильнее всех остальных. Как Петербург намерен привлекать гостей, чтобы быстрее справиться с последствиями кризиса, в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM рассказал председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

НЕ ТОЛЬКО МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

- 19 и 20 сентября в Петербурге пройдет фестиваль ледоколов, который обычно проходит весной. Чем еще он будет отличаться в этом году?

- Это мероприятие, как и многие другие, мы были вынуждены отменить, но очень хотели, чтобы оно все-таки состоялось. Осенью ледоколы в Петербурге готовятся к ледовой вахте, находясь в режиме боевой готовности. Эти суда – гордость нашего северного флота, поэтому фестиваль стал доброй традицией, в этом году он пройдет уже в седьмой раз.

Для сегодняшнего туризма это важное мероприятие. Оно подчеркивает роль Петербурга, как ворот на русский Север. В этом году у праздника появится талисман, им станет ростовая кукла Ледоколя. В эти же дни в Петербурге Федеральное агентство по туризму проведет первый туристский арктический медиафорум.

- Что такое «Новая туристская география Санкт-Петербурга», о которой говорят в последнее время?

- Основной продукт нашего города – это его атмосфера и те события, которые в нем происходят. Наши великие музеи – главные магниты, без них нельзя представить город. Но есть и новые креативные пространства, пешеходные маршруты, локальные мероприятия. Об этом гостям Петербурга стоит напоминать.

Наш город - не просто «музей под открытым небом». Нам досталось хорошее курортное наследие, которое мы сейчас развиваем. Для многих людей это сейчас становится важным. Вирус, конечно, пройдет, но заботиться о здоровье мы не перестанем. В Петербурге уникальный в этом плане набор услуг, можно лечиться и культурно развиваться одновременно.

Подобные разнообразные программы – это и есть «Новая туристская география Санкт-Петербурга». Все люди разные, поэтому мы говорим о том, что у нас есть развлечения на любой вкус. Каждый, вспомнив о Петербурге, должен подумать, что хочет в этот город.

«ЛЮДИ ОЧЕНЬ ХОТЯТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ»

- Какие потери понес Петербург в сфере туризма за время карантина?

- С того времени как туризм зародился, он только рос и тут, впервые в истории, он остановился полностью. С одной стороны, это большие потери, но с другой – это и большие возможности. Мы смогли увидеть, что туризм – очень важная страница городской жизни. В прошлом году город посетили десять тысяч туристов, они оставили в Петербурге больше трехсот миллиардов рублей. За время пандемии мы потеряли семьдесят процентов оборота.

- Недавно в средствах массовой информации говорили о том, что вы запросили у города миллиард рублей на продвижение Петербурга внутри страны и за рубежом. Для чего требуется такая сумма?

- Сейчас, после карантина, люди очень хотят путешествовать. С другой стороны, многие будут бояться этого еще какое-то время. Кроме того, некоторым семьям после карантина приходится экономить. Так, этот мировой туристский «пирог» на ближайшие несколько лет уменьшится, а борьба за него увеличится.

Мы попросили просто восстановить те объемы финансирования, которые были у нас в рекордный год, и предложили провести крупную информационную кампанию, чтобы как можно скорее победить последствия. По прогнозам, на восстановление туризма понадобится от четырех до шести лет, мы хотим сделать это намного быстрее.

- Не так давно в Москве прошла международная туристическая форум-выставка «Отдых 2020». Что-то обнадеживающее привезли оттуда?

- Большое внимание уделялось проектам объединения с другими регионами. Подобные программы уже существуют, но не всегда они должного качества. Мы можем «подтянуть» их, это ведь тоже новая туристская география. Без предложений Петербурга российский туризм уже существовать не может. Если мы выдвигаем что-то новое, то все понимают, что они помогут не только нам, но всем другим выйти из кризиса.