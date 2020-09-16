«Буквально тает в руках»: Кошечка Карамелька ищет дом в Петербурге

Мурлыка попала в приют в декабре прошлого года. Фото предоставлено мини-приютом «Счастливый кот».

«У этой сладкой котейки не могло быть другого имени, ведь она такая нежная, мягкая и буквально тает в руках» - так о своей пушистой подопечной Карамельке рассказывают сотрудники петербургского мини-приюта «Счастливый кот». Мурлыка попала туда в декабре прошлого года. Ее и еще двух котят нашла на улице неравнодушная женщина. Пушистые комочки жалобно пищали и просили о помощи. Как оказалось, у малышей была проблема с глазками: они воспалились и буквально вываливались из глазниц. С помощью волонтеров бедолагам нашли временную передержку. Лечение помогло - двух котят, одна из которых Карамелька, удалось спасти от полной слепоты. Сейчас о перенесенной болезни напоминают лишь белые пятнышки на глазах.

Перед тем как обосноваться в приюте, кошка трижды сменила место жительства. Ей, как ребенку улицы, было сложно довериться человеку. Карамелька не шла на руки и боялась подходить к хозяевам, но со временем страх начал отступать.

С такой красоткой жизнь точно станет слаще. Фото предоставлено мини-приютом «Счастливый кот».

Сейчас она добрая и ласковая девочка, которая водит дружбу с другими обитателями приюта. Вместе с ними кошечка ходит в обнимку, сплетя хвосты. Ладит Карамелька не только с животными, но и с людьми. Мурлыка охотно подставляет свои шелковистые бока для поглаживаний.

- Карамелька видит, но не идеально. К сожалению, кошек с бельмом на глазах часто избегают брать домой, потому что выглядит это не очень эстетично. Даже слепых пристраивают охотнее, - вздыхают в приюте. - Но мы верим, что для такой красотки это не станет серьезным препятствием. Кошечка здорова, привита и стерилизована. Она станет верным другом для человека, готового полюбить ее такой, какая она есть. И можно не сомневаться - с Карамелькой жизнь точно станет слаще.

СПРАВКА

Генеральный партнер проекта «Ищем дом» - древесные комкующиеся наполнители для кошачьих туалетов Cat’sBest (Германия). Продукция изготовлена из натуральных древесных волокон без ароматизаторов и химических добавок. Они не только надежно блокируют неприятные запахи, но и эффективно поглощают влагу. Будущим хозяевам Карамельки Cat’sBest подарит наполнитель, чтобы сделать знакомство кошечки с новым домом еще комфортнее.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать Карамельку домой? Подробную информацию можно узнать у куратора Марии по телефону 8-911-210- 04-35 или в группе vk.com/happiest_cat.