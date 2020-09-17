5 интересных фактов о колокольне Смольного собора, которые вы вряд ли знаете

Высота пятиярусной башни должна была составить 170 метров.Иллюстрация:Юлия МИХАЙЛОВА.

Смольный собор Петербурга известен далеко за пределами города на Неве. Знаменитое сооружение Растрелли является одним из символов Северной столицы и подчеркивает красоту необыкновенной архитектуры нашего города. Однако мало кто знает, что замысел гениального зодчего так и не был воплощен полностью. По плану архитектора венцом Смольного ансамбля должна была стать колокольня. Будь она построена, это был бы шедевр русского барокко и самое высокое здание тогдашней Европы. Только вот на мегапроект своего времени в казне не хватило денег - началась война с Пруссией. Мы собрали пять интересных фактов о несостоявшейся градостроительной доминанте Петербурга.

ПЯТЬ КУПОЛОВ И КОЛОКОЛЬНЯ

Проект Смольного собора изначально был особенным. Он не походил на уже построенные монастыри и церкви. Вместо стандартных глухих стен модный в то время архитектор Растрелли запланировал ажурную ограду, вместо одного купола - целых пять. Это было данью древнерусской традиции, хотя так близко друг к другу купола в русских церквах никогда не ставили. Да еще и на въезде хотели построить колокольню - пятиярусная башня высотой 147 метров должна была располагаться прямо перед храмом. Императрица Елизавета Петровна одобрила проект, Растрелли и было принято решение увеличить высоту колокольни до 170 метров. Только представьте, как выглядел бы известный собор, если бы зодчий воплотил свой замысел в жизнь.

У ЦАРЬ-КОЛОКОЛА МОГ БЫТЬ КОНКУРЕНТ

Особенной колокольне - особый колокол. Для непостроенного сооружения собирались отлить колокол весом двадцать тысяч пудов, то есть 327 тонн. Для сравнения: масса Царь-колокола «всего» 200 тонн.

ФУНДАМЕНТ ДО СИХ ПОР «РАБОЧИЙ»

Вырасти колокольня не успела, но ее техническая часть была разработана безупречно. Это подтверждает находка археологов: фундамент здания, которое могло бы стать самым большим в Российской империи, ученые обнаружили на глубине четырех метров. В процессе исследования выяснилось, что в основание колокольни строители заложили 10 тысяч свай из мореного дуба. Археологов удивило, что даже невидимая часть здания сделана очень искусно: деревянная основа закладывалась не рваным камнем (обычным гранитом и валунами), а обработанным, прямоугольным. Представьте, сколько труда для этого требовалось, особенно в XVIII веке.

3D-МАКЕТ XVIII ВЕКА

Прежде чем построить Смольный собор, требовалось понять, как будет выглядеть ансамбль. Мощных компьютеров и 3D-технологий в то время не было, поэтому строители создали уменьшенную копию собора, чтобы макет можно было тестировать, увеличивая нагрузку. Лучшие плотники строили макет сугубо в той же последовательности, в какой и планировали возводить собор с колокольней. Правда с масштабом тогдашние проектировщики немного ошиблись: макет получился слишком большим. Чтобы он вместился в здании, пришлось снести стены в четырех комнатах в доме по Большой Морской улице. Макет всего ансамбля сохранился, его можно посмотреть в Академии художеств.

ЗНАМЕНИТЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Ни один храм Петербурга не строился так долго, как Смольный собор. Он был заложен в 1735 году, а закончен лишь в 1835-м, при Николае I. Монастырь возводили 87 лет, и он стал самым известным долгостроем Петербурга. Причина - смена власти, следовавшие друг за другом войны и вышедшее из моды барокко. Взошедшая на престол в 1862 году Екатерина II отправила Растрелли сначала в отпуск, потом в отставку.

Впрочем, с известными европейскими соборами-долгостроями наш Смольный не сравнится. К примеру, Кельнский собор в Германии строили 632 года, чешский собор Святого Вита - 585 лет, а Саграда Фамилья в Испании строится до сих пор, уже 135 лет! Кто знает, быть может, и колокольню Смольного собора ждет возрождение: разговоры об этом идут и даже городские власти пообещали внимательно изучить такую возможность.