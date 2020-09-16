Не прошла в «Голос. Дети», но может выступить на «Детском Евровидении 2020»: Что известно о 11-летней Софии Феськовой из Санкт-Петербурга

11-летняя София Феськова поборется за право представлять Россию на конкурсе «Детское Евровидение - 2020».

25 сентября станет известно, кто будет представлять Россию на конкурсе «Детское Евровидение 2020». Среди 11 финалистов есть и 11-летняя петербурженка София Феськова. Пока юная вокалистка усердно готовится покорять международную сцену, корреспондент «КП»-Петербург» поговорила с ее мамой Александрой Тютюнниковой.

«ОНА У НАС БОЕЦ»

- То, что София прошла в финал отбора на «Детское Евровидение 2020», узнали в понедельник. Для нас это было неожиданно. Мы гуляли тогда по Москве, и вдруг раздался телефонный звонок. Сказать, что мы безумно обрадовались, это ничего не сказать, - с улыбкой вспоминает Александра Тютюнникова.

Петь София начала с детства. Уже в детском саду она тянула высокие ноты, и воспитатели порекомендовали родителям развивать талант дочери дальше. Те прислушались.

- С пяти лет она профессионально занимается вокалом, и пятый год учится в музыкальной школе имени Римского-Корсакова, - рассказывает мама девочки. - Участвует в различных международных и российских конкурсах, была и в Риге, и в Нью-Йорке. Причем, возвращается с победами.

Три года назад 7-летняя София участвовала в конкурсе «Голос. Дети». Исполняла на слепых прослушиваниях английскую песню «Tell me why» группы LaFee, но ее вокал по достоинству не оценили: никто из трех звездных наставников к ней не повернулся. Девочка, стоя на сцене, еле сдерживала слезы, в то время как Дима Билан, Нюша и Валерий Меладзе очень тактично подсказывали, что нужно поправить. Девочку они просто так не отпустили: обняли и сказали, что ждут в следующий раз.

- София расстроилась, но руки не опустила. Она у нас боец! Наоборот, начала усерднее заниматься, чтобы усовершенствовать свои навыки, - отмечает Александра.

И получилось!

МЕЧТАЕТ ПОЛУЧИТЬ «ГРЭММИ»

Интересно, что ни мама, ни папа вокалистки с музыкой никак не связаны. Александра дизайнер, отец Софии занимается строительством. Помимо того что их дочь обладает прекрасным голосом, она еще и настоящая красавица. Про таких говорят: как с обложки!

- Если ей выдастся шанс представлять страну на конкурсе, то главное для нее - это хорошо выступить, чтобы понравиться зрителям. А там, как получится, - рассуждает Александра.

Песня, с которой София хочет попасть на «Евровидение», называется «Мой новый день».

- Мы выиграли ее два года назад на конкурсе у композитора Анны Петряшевой, - поясняет мама юной звездочки. - Песня о том, что нужно верить в свою мечту.

А их у Софии немало. Помимо участия в конкурсе, она хочет когда-нибудь выйти на одну сцену с Полиной Гагариной и спеть с ней дуэтом, а еще получить «Грэмми».

У Софии есть две мечты: победить на конкурсе и оказаться на одной сцене с Полиной Гагариной.

Но это все планы на будущее. Пока девочка репетирует свой конкурсный номер и надеется, что сможет обойти десять финалистов. Голосование за того, кто в итоге будет представлять Россию на «Детском Евровидении 2020» в этом году, уже началось. Выбрать своего фаворита можно на официальном сайте Международного конкурса.

Конкурс состоится 29 ноября. Впервые из-за пандемии коронавируса он пройдет в формате телемоста.