Пожар вспыхнул в воспитательной колонии в Колпино, где прокуратура нашла массу нарушений

Пожар произошел в Колпинской воспитательной колонии. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Пожар произошел в воспитательной колонии, находящейся в Колпинском районе на улице Севастьянова, 49. Загорелось пустое общежитие на третьем этаже. Огонь успел распространиться только на площади в 1 квадратный метр, его потушили еще до приезда спасателей МЧС.

- Заявка поступила в 21:25. Спасатели прибыли на место в 21:34. Никто из заключенных воспитанников не пострадал. Пожар ликвидировали сотрудники учреждения, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Никто из малолетних преступников и сотрудников колонии не пострадал. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Любопытно, что днем ранее Колпинский районный суд обязал эту воспитательную колонию устранить различные нарушения пожарной безопасности. Больше всего у прокуратуры было претензий к неисправности системы пожарной сигнализации. В некоторых помещениях ее и вовсе не установили.

- 15 сентября 2020 года суд обязал колонию провести обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, категорировать по пожарной безопасности склады и производственные помещения зданий, а также обеспечить исправное состояние системы пожарной сигнализации и сетей водоснабжения, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.