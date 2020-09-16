Фолк-певицу Ларису Лусту срочно госпитализировали в НИИ скорой помощи из-за удара лошади

Певицу Ларису Лусту ударила в голову лошадь. Фото: instagram.com/lusta_larisa

Фолк-певица и актриса Лариса Луста угодила в НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге после того, как ее ударила лошадь копытом по голове. Звезда эстрады прямиком из больницы ответила на ночной звонок «Комсомолки» и подтвердила информацию из СМИ по поводу госпитализации. Как рассказывает женщина, две ее лошади внезапно стали выяснять друг с другом отношения, и она случайно попала под раздачу.

Лошади - неотъемлемая часть жизни и страсть Ларисы Лусты. Фото: instagram.com/lusta_larisa

- Я не упала с лошади, как говорят в СМИ. Животное меня ударило. Быстро отвезли в НИИ скорой помощи, сделали рентгеновские снимки. Надеюсь, что ничего страшного нет, но все еще ожидаю информации от врачей. Что поделать, лошади – большие животные, ситуация вполне нормальная, такая «конюшенная». Никто не виноват. Лошадки сцепились, и вот произошло неудачное стечение обстоятельств, - рассказала Лариса Луста «КП-Петербург»

Напомним, что это не первый похожий инцидент с певицей. В 2013 году певица бросилась усмирять норовистого жеребца, который чуть не убил маленькую девочку, и получила болезненный удар. Тогда нога артистки почернела и распухла из-за «подарочной» гематомы от коня. Надеемся, что в этот раз все обойдется.

СПРАВКА

Лариса Луста, уроженка Тихвина из Ленобласти, стала популярной еще в начале 2000-х, дебютировав в программе «Романтика романса» на канале «Культура». Позже ее приглашали вести передачи на ТНТ. Также она была специальной гостьей конкурса «Евровидение» и снималась в сериалах «Дорожный патруль», «Литейный 4» и у итальянского режиссера Джованни Веронези.