Больше 130 человек, женщины и дети: Массовое захоронение времен войны нашли на дачном участке в Ленобласти

Останки 134 человек нашли на дачном участке в Луге. Фото: СУ СК РФ по ЛО

Останки больше 130 человек – военнопленных, а также мирных советских граждан, среди которых были женщины и дети, нашли на обычном дачном участке в Ленинградской области. На кости наткнулся житель Луги, который и вызвал на место следователей. На место приехали также военные и поисковики, которые занимаются перезахоронением погибших в войну.

- Военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады Западного военного округа и членами поискового объединения «Витязь» на одном из земельных участков в городе Луга Ленинградской области были извлечены скелетированные останки 134 человек, среди которых были женщины и дети, - сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета России по Ленобласти.

На месте работают следователи, поисковики и военные. Фото: СУ СК РФ по ЛО

Известно, что в годы войны, после стремительного наступления немецких войск, с лета 1941 года Луга была оккупирована. Советским войскам удалось остановить продвижение неприятеля, однако многие населенные пункты оказались в руках фашистов, которые начали создавать на местах концентрационные лагеря.

Один из таких – «Дулаг-320» работал на территории Луги, где стояла тыловая база группировки 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград. Он отличался жестокими условиями для пленных. В него попадали как советские военнослужащие, так и мирные граждане.

Сейчас следователи внимательно изучают архивные документы, чтобы установить точное число жертв, а также, по возможности, выяснить имена и фамилии погибших.