Флоратерапия: справиться с эмоциями, чтобы сохранить здоровье

Приятные эмоции – здоровый организм, уверены доктора восточной медицины. Фото: pxhere.com.

СЛЕДИ ЗА СВОИМИ МЫСЛЯМИ

Психологи говорят, что всеми процессами, которые происходят с человеком, на 90 процентов управляет подсознание. А навредить подсознанию очень легко: информационные потоки сегодня перенасыщены негативом. Эмоции, переживаемые мозгом, отражаются на нашем физическом самочувствии, ведь во многом именно от них зависит, какие химические элементы могут выделиться в организме, как изменится обмен веществ. В результате у человека могут появиться регулярные боли в спине, невралгия, проблемы с желудком, но при этом обследование серьезных нарушений не покажет.

- Любая болезнь связана с определенной эмоцией или мыслью, которую человек не осознал, не принял. Эмоциональное состояние часто становится причиной хронических болей. Важноопределить проблемную эмоцию и начать с ней работать, - говорит врач-флоратерапевт клиники «Амрита» Ли Ен Хи.

Как помочь таким пациентам? Воздействовать на первопричину - эмоции, из-за которых появился недуг.

Врач-флоратерапевт клиники «Амрита» Ли Ен Хи. Фото: личный архив.

В клинике «Амрита» для этого применяют флоратерапию. В основе методики лежат работы английского врача Эдварда Баха. В начале XX века он выделил семь групп цветочных настоев, эссенции из которых способны гармонизировать эмоциональное состояние человека и таким образом повлиять на его физическое самочувствие.

- Этот метод положительно влияет на эмоциональную сферу и душевное равновесие, он направлен на то, чтобы сбалансировать психологическое состояние человека. Поскольку один и тот же стрессовый фактор у разных людей вызывает разные реакции и эмоции, для каждого пациента подбирается индивидуальная схема лечения и состав эссенций, - продолжает Ли Ен Хи.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Чтобы понять, какая эмоция мешает человеку выздороветь, врач сначала беседует с пациентом, проводит осмотр и мануально-мышечные тесты, а потом подбирает именно те цветочные эссенции, которые нужны конкретному человеку. По словам доктора, флоратерапия помогает справиться с хронической усталостью, раздражительностью, чувством тревоги и беспокойством. Но, конечно, этот метод вовсе не является панацеей от всех недугов.

- Очень важен комплексный подход: работа с эмоциями, регулировка внутреннего психоэмоционального состояния и работа с симптомами, появившимися из-за эмоционального дисбаланса, - добавляет Ли Ен Хи. - То есть, кроме «цветов Баха» (эссенций, применяемых во флоратерапии), мы можем использовать методы остеопатии, восточной или западной медицины. Если человек уже проходит курс лечения, то терапия цветами становится дополнительным инструментом, повышающим эффективность медицинских процедур.

Но самое главное - объяснить человеку механизм влияния эмоций на здоровье. Если понимать, как важна гармония между душевным и физическим состоянием, то и большинства болезней можно избежать.

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