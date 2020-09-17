Ведущий синоптик назвал дату начала бабьего лета в Санкт-Петербурге в 2020 году

Бабье лето придет в Санкт-Петербург к концу сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наблюдая за окном проливные дожди, которые обрушились на Санкт-Петербург в середине сентября 2020 года, сложно поверить, что будет бабье лето. А оно будет! Как заверил «КП»-Петербург» ведущий синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, тепло вернется в Северную столицу к концу месяца. По прогнозам, днем воздух прогреется до +20. И на том спасибо!

- Уже с 22 сентября температура воздуха в Санкт-Петербурге начнет повышаться, - рассказал «КП» Александр Колесов. – Солнечная погода (бабье лето в Санкт-Петербурге, - примеч.Авт.) продлится несколько дней. Прогнозируем, что +18..+20 градусов тепла в городе будет до 26 сентября 2020 года.

При этом синоптик не исключил, что в эти дни не исключены осадки, а также порывистый ветер - все-таки на дворе осень.

- Погода, действительно, будет похожа на бабье лето, но, подчеркну, что все может и поменяться. В понедельник, 21 сентября, станет понятнее, сколько именно дней в Северной столице продержится тепло, - добавил Колесов.