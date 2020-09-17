Стеллажи с электродвигателем и виртуальная реальность: Как выглядит новая библиотека и арт-резиденция «Шкаф»

В такой библиотеке захочется задержаться подольше Фото: Олег ЗОЛОТО

Сказочная Нарния, которая открывается за дверцами волшебного шкафа, теперь стала реальностью. И вовсе не в Англии, а в Петербурге. В городе открылась новая современная библиотека и арт-резиденция «Шкаф». Пока еще пространство не полностью оснащено, но уже сейчас здесь можно проводить презентации с использованием технологий дополненной реальности, поработать за компьютером и, конечно, почитать любимую книгу, попивая ароматный кофе. Корреспонденты «Комсомолки» побывали на открытии уникальной библиотеки и узнали, когда в ней появятся крутящиеся книжные шкафы и залы-трансформеры.

Шкафы с изюминкой

Когда промозглым, серым утром открываешь двери новой библиотеки, сразу становится теплее. Гостей просторного, двухэтажного петербургского «Шкафа» встречают светлые помещения и тихая, ненавязчивая музыка. Удивительный эффект: ты еще даже не заглянул ни в один из залов, а уже чувствуешь, что это невероятно уютное место.

В "Шкафу" очень светло и просторно Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня у библиотеки так называемый startup-запуск, ведь оснащена она еще не полностью. Но этого мы бы не заметили, если б никто не сказал. Ведь современные технологии здесь везде: двери в некоторые кабинеты открываются прикосновением ладошки, а в камерах хранения (по-модному – «локерах»), имея читательский билет, можно не только оставить вещи, но и подзарядить гаджеты – там есть провода с какими угодно разъемами. Рядом расположились кресла в виде качелей. Покататься на них не получится, ибо сзади – стена, а вот удобно устроиться – вполне.

Экскурсию по необычному «Шкафу» для нас провела заведующая библиотекой и арт-резиденцией Анастасия Гусева. И первое помещение, в котором мы оказались – большой зал с книжными полками и двумя компьютерами с сенсорным экраном. Их поставили для читателей, чтобы они могли копаться в электронном каталоге. Стеллажи с книгами на первый взгляд – самые обычные. Но в этом «Шкафу» все шкафы с изюминкой.

В библиотеке появятся 15 шкафов-трансформеров Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы, конечно, все доработаем, и это будут уже поворотные шкафы с электродвигателем, - объясняет Анастасия. – Их будет всего 15. Они, поворачивая, помогут нам сделать из этого зала мультипространство. Если нужно, здесь будет коворкинг, лекционный зал или места для самостоятельной работы.

Еще одно креативное решение – установить уличный книгоприемник, чтобы жители могли в любой момент сдать прочитанную книгу или подарить библиотеке какое-нибудь издание.

Виртуальные декорации

Наряду с теми, кто зашел в «Шкаф» просто почитать, здесь будут работать и мастера – резиденты. Для них открыты четыре направления: литература, исполнительское мастерство, архитектура и дизайн. Резидентов библиотека привлекает через соцсети под какой-нибудь конкретный проект: вывешивает объявление, собирает портфолио и решает, кто будет творить прекрасное на благо города. Кроме того, здесь есть прекрасные возможности для презентации.

"Шкаф" - это библиотека и арт-резиденция в одном флаконе. Для работы мастеров здесь есть все необходимое Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пройдемте в «Черный зал». Уверена, вы будете удивлены, - приглашает нас Анастасия. – Предлагаю вам посмотреть ролик, и вы сами все поймете.

Проследовав за Анастасией мы оказываемся в помещении с черными стенами. В нем – два больших экрана. На полу – линия, за которую заступать нельзя. Когда за эту самую линию зашла девушка в красном балахоне, она сразу же появилась на одном из экранов. А на виртуальном фоне – за ее спиной – стали сменять друг друга декорации и появляться различные презентационные элементы, с которыми девушка, приноровившись и выучив движения, ловко управлялась.

Пока еще "Шкаф" не полностью оснащен. Во всей красе он предстанет в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это и есть технология дополненной реальности, - поясняет Анастасия. – Мы можем сделать абсолютно любой фон и тем самым расширить пространство. Это дает огромные возможности для творчества и, конечно, делает современной и необычной любую презентацию.

«Кабинет бездельника»

Все мастерские и галереи находятся на втором этаже здесь же – и библиотечный зал для детей со столиками и журналами «Мурзилка». Рядом располагается еще одно необычное помещение - комната-трансформер. Одна из стен здесь может отодвигаться и тем самым места становится больше.

"Кабинет бездельника" - лучшее место для отдыха в "Шкафу" Фото: Олег ЗОЛОТО

А еще здесь повсюду лежат книги, которые можно брать, и расставлены потрясающе удобные кресла. На них можно валяться или слегка раскачиваться. Когда садишься в такое, хочется говорить словами Гёте: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!».

- Не обошлось и без юмора, - улыбается Анастасия. - Вот наш «Кабинет бездельника». Мы так назвали эту небольшую комнату, где можно просто отдыхать. Ведь всем нам надо иногда расслабиться.

Еще одна фишка петербургского «Шкафа» - небольшая кофейня с креативными часами и надпись «Кафе – время для себя». За 80 рублей кофемашина сделает вам ароматный капуччино или латте, под чашечку которого и отдых, и работа, бесспорно, становится приятнее.

Если в "Шкафу" есть кофейня - это самый уютный в мире шкаф! Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Полноценное открытие целиком оснащенного «Шкафа» состоится в 2021 году. Тогда же напротив библиотеки оборудуют небольшой сквер. А пока – «Шкаф» работает со вторника по четверг с 10.00 до 20.00, с пятницы по воскресенье – с 12.00 до 20.00 по адресу ул. Маршала Тухачевского, 31. В группе проекта «ВКонтакте» уже есть расписание первых мероприятий. Всех гостей, пришедших в «Шкаф» просят надевать медицинские маски.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Бельский, вице-губернатор:

- У меня великолепные впечатления от этого пространства, я нахожусь в восторге! Это на самом деле центр притяжения и для молодежи, и для старшего поколения. «Шкаф» - прекрасный пример того, как должна меняться современная библиотека. Я вижу, что здесь есть все, что нужно человеку, чтобы скрасить свой досуг, как-то провести время. И очень классно, что одновременно с читателями здесь будут находиться мастера, которые станут работать на благо нашего города и делать его лучше.