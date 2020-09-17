Хотел в Москву - попал в СИЗО: Чиновник из Выборга украл 700 миллионов рублей ради места в столичной мэрии

За место в мэрии столицы чиновник якобы заплатил 350 миллионов рублей. Фото: Администрация Выборгского района Ленинградской области

Александр Болучевский – уже бывший председатель комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти, прославившийся на всю Россию тем, что якобы присвоил 700 миллионов бюджетных рублей, – пробудет в изоляторе как минимум до середины ноября. Тем временем следствие продолжается, а районные власти, переживающие аудиторскую проверку, выдают все новые подробности пропажи годового бюджета целого города.

В МАХИНАЦИЯХ СОЗНАЛСЯ

Бывшие коллеги Болучевского рассказывают, что поводом для внутренней служебной проверки, которая и привела к уголовному делу о служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере, стал «сигнал из налоговой инспекции о подозрительных платежах из районного бюджета».

– Внутренняя проверка установила факт перечисления денежных средств из бюджета Выборгского района неким фирмам в 2019 году, – сообщил глава района Дмитрий Никулин. – Это происходило по указанию Александра Болучевского, и он сознался в махинациях.

По словам первого заместителя главы районной администрации Владимира Рошковича, именно Болучевский «вводил в заблуждение и руководство администрации, и совет депутатов, давая недостоверную информацию о ситуации с районным бюджетом».

– Идет служебная проверка в отношении сотрудников комитета финансов, – добавил он. – Будут проведены организационно-структурные изменения для усиления финансового контроля над деятельностью всех подразделений администрации.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко поручил проверить траты бюджета района, начиная с 2015 года. Между тем, в ситуации с пропажей одного среднестатистического бюджета Выборга администрация Выборгского района признана потерпевшей.

ХОТЕЛ В МОСКВУ – ПОПАЛ В СИЗО

Пока, по данным районных властей, проверкой подтверждена пропажа 680 миллионов рублей.

– Речь идет о средствах из бюджета района, полученных либо дополнительно, либо за счет экономии, – объяснил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов. – Схема, по которой действовал Болучевский, заключалась двойной финансовой отчетности: реальной владел только он, а мне предоставлялись заниженные показатели.

Районный бюджет 2020 года от предполагаемых махинаций Болучевского, уверяют экс-коллеги, не пострадал, да и в предыдущие годы «средства, предусмотренные на плановые расходы, тратились по прямому назначению: на благоустройство, ремонты, строительство». К слову, ранее СУ СК Ленобласти сообщало, что подложные документы касались капремонта и ремонта зданий и помещений района, работы на которых выполнены так и не были.

При обыске дома у Болучевского нашли 13 миллионов рублей. Куда делить остальные сотни миллионов, которыми чиновник якобы «распорядился по своему усмотрению»? В своей объяснительной записке коллегам Болучевский сообщил, что такая большая сумма ему понадобилась… для трудоустройства в мэрию Москвы.

Переезд в новый рабочий кабинет неподалеку от Красной площади ленинградскому чиновнику пообещала некая знакомая. За это Болучевский якобы отдал ей 350 миллионов рублей. Любопытно, что в кругу немногочисленных знакомых-москвичек Александра Александровича есть топ-менеджер одной известной компании, плотно работающей с госсектором в связке с Минфином и Минцифры.