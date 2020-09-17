«Карантин провела с пользой!»: экс-вокалистка «Ленинграда» стала мамой во второй раз

У Юлии и Антона теперь две дочки! Фото: СОЦСЕТИ

В семье Юлии Коган, которая первая исполнила с Сергеем Шнуровом из «Ленинграда» хит «На лабутенах», пополнение. 39-летняя певица стала мамой во второй раз! У Юлии и ее мужа-фотографа Антона Бута снова родилась девочка. Малышку назвали Евой.

Сегодня Коган впервые опубликовала в Instagram фото с малышкой и подписала снимок «Карантин провела с пользой». И это стало настоящим потрясением для ее поклонников, ведь они даже не догадывались о том, что Юля беременна.

- Вот это новости! Поздравляем, - радовались фанаты Юлии.

«Комсомолка» лично поздравила мамочку с радостным событием. Юлия, поблагодарив нас, рассказала, что Евочка родилась еще 4 сентября в роддоме №9 Санкт-Петербурга, а беременность, к счастью, у Юли прошла легко.

- У нас все хорошо, справляемся пока собственными силами: я и муж, - радостно рассказала Коган. - Сейчас месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь.

Юлия назвала дочку Евочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Пока никаких концертов, в отличие от своей мамы, кроха не выдает. Такой проблемы, как бессонные ночи, Юлия заверила, у них нет. По ее словам, малышка пока издает звуки, когда хочет кушать или в туалет.

Напомним, Юлия Коган была в группировке «Ленинград» 6 лет. Сначала - просто бэк-вокалисткой, а потом и солисткой. В 2013 году она ушла из коллектива, как она сама говорила, так как «не сошлись с Сергеем в каких-то передвижениях внутри группы».

После этого она поработала какое-то время телеведущей, а потом снова вернулась в музыку, начав строить сольную карьеру. В 2015 году у нее вышел ее первый альбом под названием «Огонь-баба!».