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Общество

Как искать работу в Петербурге после эпидемии коронавируса

«Комсомолка» побывала на общегородской Ярмарке вакансий и узнала, как изменился процесс трудоустройства, хватает ли вакансий на всех желающих и у кого больше шансов найти место с хорошей зарплатой
Любовь Холопова
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Ярмарка оказалась очень востребованной, но при этом организаторам удалось соблюсти все меры безопасности.

Ярмарка оказалась очень востребованной, но при этом организаторам удалось соблюсти все меры безопасности.

Фото: Андрей ГАШЕВ

Остановка бизнеса из-за вынужденной самоизоляции привела к всплеску безработицы - сегодня в Петербурге около ста тысяч человек официально стоит на учете в службе занятости. Правда, не все горожане потеряли работу из-за коронавируса. Многие просто вышли «из тени» и решили встать на учет, потому что государство предложило существенные меры поддержки оставшимся без работы россиянам.

Как бы то ни было, хорошая работа нужна всем! Поэтому многие петербуржцы с нетерпением ждали традиционной общегородской Ярмарки вакансий, причем чтобы найти не только работу, но и полезную информацию. Ведь ярмарка - это не только сотни проверенных вакансий, но и возможность пообщаться с психологами, составить резюме под руководством специалистов, пройти профориентацию. И, конечно, получить ответы на самые волнующие вопросы.

НОВЫЙ ФОРМАТ

Осенняя Ярмарка вакансий - 2020 удивила сразу несколькими новшествами: впервые она работала целых три дня и проводилась в новом, комбинированном формате в центре города, в КЦ «ПетроКонгресс».

Часть мероприятий ушла в онлайн-режим - база вакансий с контактами работодателей была доступна на сайте ярмарки, так что при желании каждый мог (и может до сих пор!) самостоятельно связаться с нужной компанией по контактным телефонам или электронной почте. Кроме того, традиционные семинары, на которых ведущие рекрутеры, бизнес-тренеры, представители Центра занятости населения обсуждают самые актуальные темы в сфере трудоустройства, тоже транслировались в прямом эфире на сайте ярмарки.

Однако привычный формат, когда можно лично пообщаться с работодателями и проконсультироваться с экспертами Центра занятости, тоже остался. В этом году в ярмарке участвовало более ста городских предприятий. Работодателей разбили на несколько групп по сферам деятельности и каждой выделили определенное время для проведения индивидуальных собеседований. Чтобы попасть на них, петербуржцам достаточно было предварительно зарегистрироваться на сайте ярмарки и выбрать время собеседования. Если соискатель заранее не прошел регистрацию, но все-таки решил посетить ярмарку, ему не отказывали.

Не забыли и о безопасности: все консультанты, работавшие на ярмарке, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а их рабочие места оборудованы специальными экранами. Общение проходило в две смены - до и после обеда, с обязательным перерывом на обработку помещений.

- В этом году ярмарка проходила в новом для нас формате. Посмотрим, насколько он эффективен, и какие-то элементы будем использовать в дальнейшем. Сегодня люди все больше ценят свое время, и очно-заочный формат, который часть услуг позволяет получить в режиме онлайн, отвечает требованию времени, - говорит начальник спецпроектов и спецпрограмм Центра занятости населения Санкт-Петербурга Оксана Петрова. - Быстрота реакции на запрос соискателя или работодателя, скорость и качество, полнота обработки информации, простота и доступность различных сервисов - именно эти критерии сегодня становятся определяющими в работе Центра занятости.

Соискателям предложили и ряд консультаций, в том числе по переобучению.

Соискателям предложили и ряд консультаций, в том числе по переобучению.

Фото: Андрей ГАШЕВ

В ОЧЕРЕДЬ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ

Масштаб нынешней ярмарки из-за эпидемиологических ограничений оказался более скромным, чем в прошлые годы. Но недостатка в посетителях мероприятие явно не испытывало. Петербуржцы приходили на ярмарку в масках, перчатках, было видно, что каждый посетитель ориентировался на сделанную ранее запись.

- Мне даже больше такой формат нравится, потому что стало как-то проще ориентироваться и планировать время. Я ищу работу в торговле, и все предприятия этой сферы работали на ярмарке в понедельник во второй половине дня. А знакомая ходила на ярмарку во вторник, когда там были компании, интересные ей. Очень удобно, - говорит петербурженка Анна Акимова.

Не обошлось и без очередей, впрочем, с обязательным соблюдением социальной дистанции. Самый большой наплыв желающих вызвала консультация специалиста по профподготовке и переобучению.

- Я знаю, что можно бесплатно получить новую специальность, и мне очень интересно, как это сделать. Мне 53 года, по специальности бухгалтер, но сейчас все переходит в онлайн, идут сокращения, и я просто теряюсь, что мне делать. Надеюсь, дадут совет, может, на курсы запишут, - поделилась участница ярмарки Марина Алексеевна.

НАЙТИ РАБОТУ СТАЛО ПРОЩЕ

Что можно сказать по итогам трех дней Ярмарки вакансий? Работа в Петербурге есть! Вакансий действительно много, причем в самых разных сферах. Но и желающих трудоустроиться стало больше. Причем чем интереснее предложение, тем больше на него претендует кандидатов.

- Конкуренция среди соискателей растет, на работу берут самых лучших. Образование и навыки для сегодняшних соискателей, конечно, важны, но, кроме этого, люди должны уметь общаться друг с другом, - говорит начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Санкт-Петербурга Ольга Чернаус. - Сегодня на первое место вышли онлайн-коммуникации между людьми, и от того, насколько они грамотно выстроены, зависит, найдете вы работу или нет. Сейчас, например, необязательно ездить на собеседования - их можно пройти онлайн. Работодателям это удобно, а от соискателей требует больше навыков трудоустройства, самопрезентации, технических знаний.

КСТАТИ

Экспертное мнение в прямом доступе

Записи семинаров с экспертами рынка труда и сферы занятости, психологами, бизнес-тренерами остались в открытом доступе, посмотреть их можно в любое удобное время. Из первых рук вы получите самую актуальную информацию. Как сегодня изменились требования работодателей к людям, ищущим работу? На какие меры поддержки можно рассчитывать? Что делать, если вы предпенсионер и остались без работы? Имеет ли смысл переучиваться на другую профессию и какую специальность выбрать? Вот лишь некоторые вопросы, ставшие темой обсуждения.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко на онлайн-вебинаре рассказал о ситуации на городском рынке труда.

Председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко на онлайн-вебинаре рассказал о ситуации на городском рынке труда.

Фото: Андрей ГАШЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий ЧЕРНЕЙКО, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга:

- В новой реальности, в условиях эпидемиологических ограничений, и гражданину, и работодателю стало сложнее решать свои задачи. Чтобы помочь им в этом, нам приходится искать новые форматы взаимодействия. Тем более что интерес к Центру занятости в последние месяцы значительно вырос - количество обращений к нам выросло более чем в десять раз. Конечно, в первую очередь сработали социальные выплаты, но люди наконец начинают понимать, что находиться «в тени» невыгодно, надо искать себя в реальном, легальном секторе. Также многие поняли, что, кроме финансовой поддержки, они могут получить реальную помощь в поиске работы, переобучении, ведь современная служба занятости - это не просто выплата пособий, это углубленная профориентация, которая сегодня сводится к образовательным программам, а со временем мы планируем ее развернуть в сторону бизнес-процессов. Одна из наших задач - показать соискателям, как правильно сегодня вести себя на рынке труда, а работодателям - как искать людей.

Цифры

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