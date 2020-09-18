Петербургские врачи: Коронавирус показал, кто чего стоит

Ради читателей «Комсомолки» врачи нашли время встретиться и рассказать, как они работали во время пандемии. Фото: Андрей ГАШЕВ

Все мы помним свои эмоции в начале пандемии: страх, тревога, чувство безысходности… Сейчас эпидемиологическая ситуация еще далека от идеальной, но уже можно относительно спокойно анализировать события последних месяцев. Поэтому, как только появилась возможность встретиться с участниками проекта «Клиника года» лично, мы сразу же это сделали: пригласили медиков на наш традиционный «Здоровый завтрак».

Нет худа без добра

В марте, когда стало ясно, что эпидемии нам не избежать, многие впали в панику. Врачам тоже было страшно, ведь именно они первыми столкнулись с малоизученной болезнью. Только бояться оказалось некогда.

- Врачи, медсестры, санитары - все сотрудники больницы работали день и ночь, совмещали по две ставки, потому что людей не хватало, многие заболели. Положение можно было сравнить с военным, - вспоминает заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы, врач-кардиолог Марина Ерина. - Первое время было тяжело, но уже спустя несколько дней стресс ушел, а понимание ситуации сотрудниками позволило быстро сработаться в принципиально новых условиях оказания помощи пациентам. Уже спустя пару месяцев мы могли давать мастер-классы, как действовать в условиях пандемии и других экстремальных ситуациях. Мы получили бесценный опыт.

Заведующая кардиологическим отделением Мариинской больницы, врач-кардиолог Марина Ерина. Фото: Андрей ГАШЕВ

Что уж говорить об обычных больницах, если даже для военных медиков COVID-19 стал настоящим вызовом.

- Пандемия показала большой объем организационных трудностей, с которыми и военной медицине было непросто справляться. Но мы достаточно быстро включились в работу с учетом новых условий, и коллектив работал с полной самоотдачей. Сейчас уже можно говорить, что этот непростой период позволил нам сделать серьезный научный прорыв. Мы запустили много новых проектов, в том числе проект по изучению коронавирусной инфекции. Пожалуй, это был один из самых необычных периодов, когда ни одна научная идея не казалась безумной и рассматривалась серьезно, - говорит главный эндокринолог Военно-медицинской академии, доктор медицинских наук Владимир Салухов.

Несладко пришлось и тем клиникам, которые работают в рамках государственно-частного партнерства - принимают пациентов по полису ОМС. Весной они также оказались на переднем крае по борьбе с эпидемией.

- Примерно месяц потребовался на то, чтобы перестроить работу, но мы это сделали. В период эпидемии к нам обратилось около трех тысяч пациентов, и сейчас с уверенностью можно сказать, что пандемия показала, кто есть кто, каждый специалист показал, на что он способен, - говорит заместитель главного врача «Полис. Евромед групп», кандидат медицинских наук Евгений Полозов.

Гость «Здорового завтрака» «Комсомолки» - заместитель главного врача «Полис. Евромед групп», кандидат медицинских наук Евгений Полозов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Время возможностей

Начиная с апреля государственные больницы задыхались от наплыва пациентов с диагнозом коронавирус. А вот частные медицинские центры, наоборот, оказались в ситуации, когда лечить было некого. Роспотребнадзор запретил плановые приемы, наложил ограничения на работу врачей-совместителей. Да и сами люди поход к врачу откладывали до лучших времен.

- Нам пришлось полностью перестроить свою работу, чтобы максимально сократить расходы и выжить. По сути, мы заново выстроили систему управления в клинике: если раньше все было завязано на генеральном директоре, то сейчас мы перераспределили выполнение обязанностей в горизонтальной плоскости. Департаменты клиники научились договариваться между собой и самостоятельно принимать решения. Могу сказать, что этот период закалил всех: врачей, менеджеров, управленцев. Так что в будущее мы смотрим с оптимизмом, - говорит генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Фото: Андрей ГАШЕВ

И все-таки эпидемия коронавируса показала: все сплотились, мобилизовались и помогали друг другу. Например, компания «Родник» - эксклюзивный дистрибьютор минеральных лечебных и лечебно-столовых вод премиум-сегмента лучших бальнеологических курортов Чехии и Сербии - поставляла свою продукцию в медицинские учреждения.

Во время здорового завтрака без минеральной воды тоже не обошлось. Фото: Андрей ГАШЕВ

- В такой нелегкий период времени компания вела активную поддержку врачей, больниц Петербурга и Москвы, которые работали в «красной зоне». Минеральная вода поступала не только на отделение врачам, но и пациентам, которые находились на лечении, - рассказывает руководитель отдела по работе с врачами и лечебно-профилактическими учреждениями компании «Родник» Виктория Челик. - Мы рады, что смогли внести свой вклад в общее дело для защиты здоровья населения, и нам очень приятно, что компания получила положительный отклик и множество благодарностей со стороны и врачей, и пациентов.

Руководитель отдела по работе с врачами и лечебно-профилактическими учреждениями компании «Родник» Виктория Челик. Фото: Андрей ГАШЕВ

Есть о чем подумать

Эпидемия коронавируса стала той самой лакмусовой бумажкой, которая позволила выявить недостатки в отечественной системе здравоохранения.

- Врачи оказались оттеснены от принятия решений, решения принимали надзорные ведомства. Стали очевидны хронические проблемы системы здравоохранения: отсутствие адекватной системы управления, системы снабжения, - уверен основатель и директор «Петербургского медицинского форума», кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев.

С одной стороны, борьба с коронавирусом выявила слабые стороны нашего здравоохранения. С другой - подчеркнула сильные.

- Пережитый опыт действительно показал, кто есть кто. Мы занимаемся не только поставкой оборудования в медицинские учреждения, но и ремонтом этого оборудования. Мои специалисты часто работали в «красных зонах», ремонтировали и обслуживали аппараты, при помощи которых оказывалась помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. И партнеры высоко оценили нашу работу, потому что выполнять свои обязательства в непростых условиях очень важно, - говорит генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко.

Генеральный директор компании «КЕЛЕАНЗ Медикал» Елена Кириленко. Фото: Андрей ГАШЕВ

И, конечно, всем стало понятно, в какую сторону нужно развиваться отечественной медицине.

- Впереди нас ждет переосмысление организационных вопросов здравоохранения, порядка оказания медицинской помощи, вопросов маршрутизации больных при возникновении вспышек заболеваний. Кроме того, будет развиваться импортозамещение. Этот опыт показал, что нам нужны собственные предприятия по производству медицинской техники. Да, мы пока зависим от импортных комплектующих, но российские производители в состоянии выпускать все необходимое для производства оборудования в России, - добавляет Елена Кириленко.

Не так страшен вирус, как его последствия

Сейчас эпидемиологическую обстановку спокойной назвать нельзя, но у врачей уже есть понимание, как в ней работать. Более того, в результате научных изысканий, проводившихся у нас в стране и во всем мире, а также приобретенного практического опыта состоялась оптимизация диагностических и лечебных подходов, которые теперь определяют более благоприятные исходы у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Однако остаются неясными последствия заболевания.

- Складывается впечатление, что в раннем периоде после болезни одно из таких последствий у пациентов, перенесших COVID-19, - это длительная астения, повышенная утомляемость с некоторым снижением памяти и внимания. В других случаях это формирование фиброза легких, то есть своеобразных рубцов на легочной ткани в зонах перенесенной пневмонии. Это существующее клиническое наблюдение, и, по-видимому, нам еще предстоит найти подходы по минимизации симптоматики и изучению причин этого. Большие надежды мы возлагаем на разработанную программу реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, которую уже начали применять у нас в Военно-медицинской академии, - говорит Владимир Салухов.

Главный эндокринолог Военно-медицинской академии Владимир Салухов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Тяжелее всего пришлось врачам, которые переболели «ковидом» и сами стали пациентами.

- Проведенные нами исследования показывают, что по итогам эпидемии 60 процентов врачей страдают профессиональным выгоранием, у 20 процентов появились симптомы депрессии и снижение когнитивных способностей. Врачам необходима психологическая поддержка, иначе они не смогут реализовывать свой потенциал в полной мере и доля врачебных ошибок будет расти в геометрической прогрессии, - считает Сергей Ануфриев.

«Мы стали лучше»

Эпидемия принесла не только проблемы. Работа в сложных условиях многим пошла на пользу.

- В последние годы появилась тенденция деления врачей на узких специалистов, а во время эпидемии врачи вспомнили, что они должны смотреть на человека как на единое целое, - говорит Марина Ерина.

Режим самоизоляции и другие ограничения в связи с коронавирусом дали толчок для развития цифровых технологий. Например, в Москве искусственный интеллект помогал анализировать и оцифровывать данные КТ пациентов с подозрением на «ковид». Активно развивается телемедицина.

- Для некоторых категорий пациентов телемедицина из дополнительной опции стала обязательной. Раньше это направление было очень сильно зарегулировано, но сейчас власти несколько ослабили правовой режим, - говорит Сергей Ануфриев.

Основатель и директор «Петербургского медицинского форума», кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев. Фото: Андрей ГАШЕВ

А вообще эпидемия не принесла каких-то нововведений и не заставила ни врачей, ни пациентов приспосабливаться к очередным ноу-хау.

- Все правила безопасности по ношению масок, перчаток, обработке помещений были и раньше, просто мы их подзабыли. Но сейчас настало время вспомнить. Хуже от этого точно не будет, - говорит Евгений Федоров.

На заметку: сейчас самое время проверить здоровье

После режима самоизоляции и отмены плановых посещений в поликлиниках людям крайне важно не пренебрегать своим самочувствием.

- Сейчас пациенты должны сделать две вещи: решить вопросы, связанные с диагностикой и лечением обострений хронических заболеваний, которые, возможно, состоялись в период менее доступной медицинской помощи, и сделать прививки от гриппа и пневмонии. Даже если раньше вы никогда не прививались, в этом году вакцинироваться абсолютно обязательно, - советует Владимир Салухов.

Многие петербуржцы, кстати, уже записались к врачам. Самыми востребованными оказались неврологи, кардиологи и эндокринологи. Да-да, самоизоляция далеко не лучшим образом сказалась на массе тела горожан.

- Многие пациенты вспомнили о профилактических осмотрах, диспансеризации, стали серьезнее относиться к вакцинации, и это радует. Но самое главное - сохранять спокойствие, потому что для здоровья важна крепкая и здоровая психика, - добавляет генеральный директор сети многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

А еще доктора просят пациентов не слишком зацикливаться на том, что врачи - герои, которых не стоит отвлекать. Не надо бояться обращаться за помощью даже с небольшими, как кажется, проблемами.

- Я не считаю, что мы совершили какой-то подвиг. Мы работали и продолжаем работать, готовы помогать, как и раньше. Поэтому возвращайтесь к обычному образу жизни и начинайте решать свои проблемы. Естественно, с соблюдением всех мер безопасности, - говорит Марина Ерина.

Завтраки в «Мемо» - просто потрясающие! Фото: Андрей ГАШЕВ

Спасибо за гостеприимство!

Благодарим за гостеприимство ресторан «Мемо», команда которого предлагает своим гостям уникальные блюда из помпейской печи - фоккачу, пиде, лахмаджун, а также стейки категории Prime из камеры сухого вызревания, богатую винную карту, разнообразные завтраки и восхитительные десерты. Удобное расположение ресторана на Исаакиевской площади оценят как петербуржцы, так и гости города.

Ресторан «Мемо»: Санкт-Петербург,Малая Морская улица, 23.

Сайт: www.memo.rest

Телефон: 8 (812) 330-23-23.