Гора мусора до потолка: В захламленной квартире в Санкт-Петербурге ищут двух пропавших пенсионеров

В Купчино нашли заваленную под потолок мусором квартиру. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Петербургские полицейские и спасатели второй день разгребают нехорошую квартиру в Купчино. На Пражскую улицу их вызвали соседи пожилой пары, о которой ничего не было слышно последние несколько суток. Людей начали беспокоить черви, ползающие по стенам и жуткий запах. Его источник нашелся, когда сотрудники МЧС вскрыли дверь – квартира оказалась в буквальном смысле до потолка завалена мусором.

- Соседи вспоминают что у 65-летней хозяйки был муж-инвалид за которым она ухаживала. Вечером МЧС, полиция и дворники пытались его найти в 2-х комнатной квартире. Но мусор не дал им продвинуться дальше коридора, - сообщает районное издание-паблик «Новости Купчино».

На горе мусора нашли кошек. А хозяев - пока нет. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Поиски отложили до пятницы, а с наступлением утра местные коммунальщики вновь принялись разбирать завалы. На месте присутствуют сотрудники районной администрации и участковый.

Сейчас из квартиры уже вынесли несколько десятков мешков мусора, но пока о местонахождении хозяев ничего неизвестно. Нашлись на горе мусора лишь две кошки.

"Пещеру с сокровищами" разгребают коммунальщики. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

- Как обычно всем пофиг. Пожарных вызывал я, на этаж выше живу. Их же соседи просто забили, хотя живут через стенку, - пишет в комментариях один из жильцов дома.

По словам соседей, жившая здесь женщина не так давно устроилась на работу, но внезапно перестала выходить на смену. Работодатели также обращались в полицию. Одновременно с этим пришел сигнал и от местных жителей.