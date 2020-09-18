Два огромных лося устроили брачную битву на дороге, прямо перед машиной жительницы Ленобласти

Осенний брачный период выгоняет лосей на дороги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Уникальные кадры сняла жительница Всеволожского района Ленинградской области. По дороге на дачу ей преградили путь два огромных лося. Которые устроили брачную битву прямо перед машиной женщины. Ей ничего не оставалось, как сдать назад, чтобы не попасть под удары рогов и копыт сохатых. Видеозаписью, сделанной неподалеку от поселка Ириновка, женщина поделилась с биологом Павлом Глазковым.

- Проверил во Всеволожском районе места брачных баталий лосей. Сейчас как раз у них разгар боев. Удалось найти на болоте остров, на котором земля буквально перепахана копытами «женихов». Такую картину я вижу впервые, - пишет Глазков в своем блоге Вконтакте «Каждой твари по паре».

Два лося устроили битву прямо перед машиной автомобилистки. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare / Елена Цыганкова

По словам биолога, во время гона лоси-самцы становятся очень агрессивными и опасными, они почти ничего не едят, сильно худеют и теряют треть своего веса. В поисках «невесты» лоси пробегают десятки и сотни километров по лесам, призывая самок громким мычанием, похожим на стон.

Найдя самку, они обхаживают ее несколько дней ради 2-3 секунд самого «брачного процесса». После оплодотворения, лось ждет еще пару дней и уходит, удовлетворенный исполненным долгом по продолжению рода.

Во время гона животные ломают деревья и устраивают бои на лесных полянах. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

А вот если на лосиху претендуют два равных самца – слабый сразу убежит – то происходит жестокий бой на рогах. И такой период гона у лосей продлится до октября. Все это время водителям надо быть особенно внимательными, ведь лоси, и так часто попадающие под колеса, в эти дни совсем теряют голову от любви.