«Она допустила типичную для женщин ошибку»: Семейный психолог объяснила, почему Тарзан изменил Наташе Королевой

Наталья Королева, судя по всему, простила Тарзана Фото: Инстаграм

Измена мужа певицы Наташи Королевой Тарзана вот уже который день обсуждает вся страна. Известный стриптизер Сергей Глушко, который родился в Архангельской области, признался на камеру, что поддался женским чарам и согрешил. Казалось, на этом брак известной пары распадется, но Наталья Королева неожиданно поддержала мужа и простила. Эту историю, с которой могут столкнуться многие, разобрала семейный психолог, экс-руководитель Центра семейной психологии, бывший доцент кафедры психологии семьи и детства в СПбГУКИ Ольга Хохлова.

- Наталья Королева и Тарзан долго жили вместе, измена была неизбежна, как и у других пар, которые столько времени вместе, - объясняет Ольга Хохлова. - Через 15-17 лет брака любовь умирает, и если ничего не предпринимать, появляется естественная потребность в эмоциях на стороне, - пояснила «КП-Петербург» Ольга Хохлова. – При этом многие супруги живут с нереалистичными ожиданиями, им кажется, что любовь будет вечна. Да и не знают они, как строится семейная жизнь, как в отношениях переживать кризисы. Что же делать, чтобы сохранить брак и, главное, любовь? Нужно изучать психику мужчины и женщины, их ожидания и ценности. Партнеры могут жить долго только тогда, когда ценности совпадают.

Психолог назвала ошибку Наташи Королевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семейный психолог уверена, что виноватыми в том, что отношения охладились, могут быть оба партнера. А в ситуации с изменой Тарзана, вероятнее всего, стоит задать вопросы именно Королевой. Ее главной ошибкой стало то, что она превратилась для мужа в "мамочку".

- Для мужа, конечно, нужно оставаться любовницей, - хороших девочек мужчины не любят, - уверена наш эксперт. - Правильная перфекционистка - это мамочка, а с мамой секса не хочется и, естественно, мужчина идет икать его на стороне.

Но, конечно, не стоит в изменах мужчины винить исключительно жену. От него в паре также многое зависит.

- Если он пошел на сторону, значит, женщина перестала для него быть ценностью, чтобы он ей не говорил, - поясняет Ольга Хохлова. - Ошибка женщины в таких ситуациях в том, что она его прощает: когда женщина делает это, она в глазах мужа просто падает. Прощать, конечно, можно, но отношения после этого не станут лучше.

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