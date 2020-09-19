Скорая помощь особого назначения: в Петербурге появился первый мини-роддом на колесах

Уникальная скорая помощь на первый выезд отправилась 15 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь за женщинами, ожидающими малыша, в Петербурге следят еще внимательнее. В Северной столице появилась уникальная скорая помощь, в которой есть все необходимое, чтобы перевозить беременных с осложнениями. На спецмашине, которая работает при консультативном дистанционном центре 18-го роддома, трудятся лучшие акушеры-гинекологи, своего рода медицинский спецназ. Правда, вызвать такую бригаду могут только больницы, где возникли проблемы с беременными или проходят тяжелые роды. Корреспонденты «Комсомолки» узнали, как в Санкт-Петербурге будет работать скорая помощь особого назначения.

«Роженица» Сима

Реанимобиль, стоящий у входа в родильный дом, начищен до блеска. На первый взгляд в нем нет ничего особенного: ну кушетка, ну кресло, ну торчат из стен всякие трубки… Однако, как поясняют врачи, - это настоящий мини-роддом на колесах. Он позволяет не только аккуратно перевезти беременную женщину, если есть угроза жизни ее или малыша, но и отследить состояние ребенка и видеть в режиме онлайн, что происходит с ним и с мамой.

- В нашей бригаде, которая, кстати, работает круглосуточно, есть врач акушер-гинеколог, который постоянно сталкивается с серьезными патологиями в роддоме, - рассказывает заместитель главного врача учреждения Иван Прялухин. – Также у нас есть реаниматолог, который понимает особенности дозировки для беременных, да и плюс ко всему наш реанимобиль оснащен по самому высокому классу.

Впервые на выезд особенная скорая помощь отправилась во вторник. Всего же таких выездов было 4. В каждом случае проблемы касались внутриутробного развития малыша.

Реанимобиль для беременных в Петербурге пока единственный Фото: Олег ЗОЛОТО

- Эй, вы чего? Тяжело же! - вдруг воскликнул Иван Прялухин до этого увлеченно рассказывающий журналистам об особенностях работы своей бригады. Врач мигом кинулся к трем хрупким девушкам, которые тащили манекен, точь-в-точь напоминающий человека. – Давайте ее сюда.

- Это наша Сима – симулятивная кукла, - улыбается одна из медработниц. – Она у нас одна такая в Петербурге. На ней учимся и роды принимать, и сложные случаи отрабатываем. Ей всего два года, зато родов было – о-го-го!

Симу быстро, но ловко и аккуратно уложили в реанимобиль. Точно так же, как положили бы настоящую женщину. И даже «приняли роды», завернув игрушечного ребенка в одеяло и поместив Симе на живот.

- Вот так примерно все и произойдет, если вдруг у нас тут начнут рожать, - смеется кто-то из бригады. – Чтобы принять роды, здесь все есть.

Без помощи не оставим

Этот реанимобиль – пока единственная скорая помощь, которая специализируется на работе с беременными. И курсирует она только между больницами. Медики вызывают ее в случае, если беременную с осложнениями надо перевезти из одного стационара в другой, где есть более квалицированная помощь. Кроме того, эту машину может вызвать любая больница, в данный момент имеющая дело с беременной, но где нет акушеров-гинекологов. Тогда врачи 18-го роддома окажут помощь на месте. Ну или если все не настолько критично – просто проконсультируют.

Машина, оснащенная всем необходимым, будет курсировать между больницами Фото: Олег ЗОЛОТО

- Определяя, на какой вызов поедет машина, мы учитываем актуальное состояние женщины, и насколько отсрочка в оказании помощи на пару часов может повлиять на ее состояние, - поясняет заведующая акушерским консультативным дистанционным центром 18-го роддома Ульяна Шипулина. – И если выездов у нас было пока всего 4, то консультаций – примерно по 10 в день. Мы отвечаем всем нашим коллегам, никого не оставляем без помощи.

Пока реанимобиль для беременных в Петербурге всего один. Как отмечают медики, сначала нужно понять, насколько востребованным и эффективным он будет, а потом принимать решение, нужны ли еще городу подобные машины.