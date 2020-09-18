«Душа моего сына переродилась в тебе»: соседи рассказали о хозяйке страшной квартиры, где среди гор мусора раскопали труп человека

По словам местных жителей, хлам в квартире женщина копила как минимум десять лет. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В двухкомнатной квартире на Пражской, 33, вовсю идет работа. Непростая и грязная - семь человек с лопатами и черными мешками освобождают жилье от многолетних мусорных завалов. Где-то среди них лежит ссохшийся труп бывшего хозяина. По словам работников, на то, чтобы до него добраться, уйдет не один час.

А начиналось все, по словам соседей, вполне мирно. В "мусорной" квартире обитала пожилая пара - муж, практически парализованный и слепой, и жена.

- Лет десять назад она время от времени выводила его погулять во двор, - рассказывает соседка Эльза Кадырова. - Потом он как-то пропал. Тогда никто не обратил на это внимания. А теперь это кажется странным. Никто ведь не знал, что он умер. У нас не такой большой дом, это быстро стало бы известно. Это что же, он там мог все десять лет лежать? А ведь это точно его труп нашли - больше некого.

Чтобы попасть в квартиру, пришлось лезть даже через окно. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

О хозяйке квартиры соседи не могут сказать ничего плохого. Все описывают ее как опрятную женщину, всегда приветливую, всегда в чистой одежде и с ровно покрашенными волосами. Правда, немного подумав, начинают вспоминать, что маленькие странности за ней замечали уже давно.

- Мусор она собирала много лет, судя по всему, - рассказывает местный житель Владимир Максимов. - Я часто встречал ее с пакетами, набитыми всяким хламом. Обычно она вешала пакет на ручку двери, чуть-чуть ее приоткрывала и понемногу перекидывала мусор в квартиру. И всегда при этом подпирала дверь плечом. Я никак не мог понять, зачем, а теперь вот понял - видимо, в какой-то момент мусора стало так много, что дверь просто перестала нормально закрываться.

В "мусорной" квартире обитала пожилая пара. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Соседи женщины подозревают, что причиной такого странного поведения могло стать нарушение психики. Около двадцати лет назад она потеряла сына - он утонул в пруду в парке Интернационалистов - и, судя по всему, так и не оправилась от травмы.

- Месяц назад она встретила меня у подъезда и сказала: "Ты - мой сыночек. Его душа переродилась в тебе, - вспоминает дочь Эльзы Кадыровой Анжелика. - Но я не могу тебя любить как раньше, потому что теперь у тебя другие родители". Вскоре после этого она пропала.

Кроме сына у странной женщины из "мусорной" квартиры есть дочь. Но, по словам соседей, с родителями она практически не общалась - ее видели всего пару раз за последние несколько лет, и всегда она разговаривала с матерью на улице. В квартиру пропавшая пенсионерка в принципе никого не пускала. Пять лет назад, когда она затопила квартиру на первом этаже, ее с огромным трудом уговорили сделать исключение для сантехника.

Разбирают мусор несколько человек. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Как бы то ни было, проблемы постепенно множились. В какой-то момент - два или три года назад - местные жители обратили внимание, что в злополучной квартире... пропали окна. Физически они, конечно, остались на месте, но изнутри их заслонила стена мусора, поднявшаяся практически до потолка. Но никто с этим ничего делать не стал - посудачили и забыли.

- Запаха ни от нее, ни из ее квартиры я, например, никогда не чувствовал, - признается Владимир Максимов. - Хотя живу через стенку. Шума тоже никакого не было. Ну и зачем мне на нее жаловаться? И, главное, кому?..

Конец у этой истории, как известно уже чуть ли не всему городу, невеселый. "Мусорная" квартира менее чем за сутки прославилась на весь Санкт-Петербург. Сейчас ее хозяйку ищут, а из самой квартиры выгребают копившийся годами хлам.

В квартире были просто тонны хлама. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- Там работы столько - до утра точно не справимся, - признается дворник Абдулла. - Семь человек разгребают. Одни через окно вошли, другие - через дверь. Копаем лопатами, по-другому никак. Несколько часов работаем, и пока только кухню расчистили и чуть-чуть коридор. Контейнера четыре, наверное, понадобится, каждый тонн на семь. Там же все, что угодно - бутылки, банки, одежда, доски какие-то. Вонища страшная - я не знаю, как соседи ничего не чуяли.

До трупа хозяина квартиры, который лежит в дальней комнате, докопаться тоже пока не удалось - по самым смелым прикидкам на это уйдет еще несколько часов. Параллельно с мусорщиками на месте работает следственно-оперативная группа. Комсомолка следит за развитием событий.