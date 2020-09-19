Дневник похудевшей на 73 килограмма: «Нет ничего вкуснее, чем быть худой!»

О временах в «чужом» теле Маше напоминает только любимое оранжевое платье Фото: Олег ЗОЛОТО

Большую часть жизни Маша из Петербурга весила больше 100 килограммов. Когда на весах показалось число 128, девушка решила твердо: пора худеть. Сегодня неотразимая Маша весит 55. Как ей удалось сбросить 73 кило за полтора года и при чем здесь любовь? Об этом Мария рассказала «Комсомолке» в своем дневнике.

ЛАЙФХАК ТОЛСТОГО ЧЕЛОВЕКА

Не припомню, чтобы в детстве в меня впихивали еду: я сама успешно впихивала ее в себя. Да, папа был довольно пухленьким, но все равно не таким, как в итоге стала я. Мама вообще всегда выглядела нормально. В общем, это не гены. Я просто себя откормила.

В первом классе мама отдала меня на спортивные бальные танцы. Мы с партнером ездили по соревнованиям, выигрывали медали. За счет танцев я еще как-то держала форму, хоть уже и была полной. Но потом, в восьмом классе, партнер решил бросить. Найти нового в таком возрасте было сложно. Пара распалась. Танцы я бросила. Да и времени на них уже не оставалось: надо было заканчивать школу.

Поскольку я была отличницей, одноклассники относились ко мне с уважением. Но все равно периодически дразнили, надсмехались. Я стеснялась выйти погулять. Хотя бы элементарно потому, что у ровесников была нормальная одежда, а у меня – нет: в те годы не было такого разнообразия больших размеров. Приходилось покупать футболки и делать в них вырезы на груди, чтобы они походили на модные кофточки. Такой вот лайфхак толстого человека.

«Красивую одежду на такие тела не шили, а в балахоне я превращалась в бабушку» Фото: Олег ЗОЛОТО

Максимально в школе я весила в старших классах: экзамены, стресс, появился алкоголь. Выпускалась на отметке 90. У подружек начали появляться парни, а я никому не нравилась. Нет, я знала, что я толстая, но видела себя более красивой, что ли. Мне казалось, что человек должен разглядеть во мне душу. Но видеть ее за отталкивающей внешностью никто не хотел.

Наверно, в тот момент меня можно было бы назвать бодипозитивщицей. Еще в детском саду мама сказала: «На обзывания отвечай всем, что хорошего человека должно быть много!», – и, похоже, это на годы засело у меня в голове. Конечно, есть девушки, которые гармоничны в большом весе и чувствуют себя уверенно. Вот только я к ним точно не относилась. Было такое чувство, что живешь не в своем теле, а ничего поделать с этим не можешь. Потому что слабая. Как итог, я была зажатой и местами озлобленной.

Универ, «лучшая пора в жизни». Девчонки звали меня в клубы (мальчишки не звали: они обращали на меня внимание только как на друга), но я отказывалась. Во-первых, было нечего надеть: красивую одежду на такие тела не шили, а в балахоне я превращалась в бабушку. Во-вторых, я быстро уставала, задыхалась. В-третьих, я очень сильно потела. Из-за этого летом днем вообще не гуляла. Был случай, когда лучшая подруга пригласила меня на свой день рождения в гости, – а я сказала, что болею, и не пришла.

В маршрутках часто ездила стоя, даже если были свободные места. Просто потому, что мне нужно было не одно место, а почти два.

ДЕНЬ УПИТАННОГО СУРКА

Следить за весом я начала где-то в 2010 году, когда устроилась на работу (работаю экономистом-финансистом). Коллектив у нас чисто женский, и после Нового года девчонки начали худеть к лету. Рядом с офисом был спортзал, и мы все взяли в него абонементы. Там я впервые и взвесилась: 120 с небольшим. Мне тогда было около 20 лет.

Тренер попался классный, он рассказал про правильное питание и про спорт. С ним я похудела до 110 килограмм. Стала счастливейшей на земле – и… забила и на спорт, и на питание. Вырвалась в клубы. А чтобы не огорчать тренера, говорила, что кушаю правильно и продолжаю худеть. На самом же деле я вернулась обратно к 120. Наступило уныние.

Мой максимально зафиксированный вес – 128,3 килограмма. Были моменты, когда я решила: хватит, надо опять правильно питаться и ходить в спортзал. Дохудела до 111 кило – и опять поправилась за два месяца. Сколько раз такое было, точно не знаю, но каждое утро я вставала с мысль «Все, худею!».

«Раньше еда была для меня культом. Теперь я понимаю, что это всего лишь источник энергии» Фото: Олег ЗОЛОТО

В какой-то момент я осознала, что похудеть можно и без спорта, одним питанием. Но почему-то я верила, что организм сначала должен «очиститься» – пару дней поголодать. На деле этих «пары дней» никогда не случалось: на воде я доживала до вечера, а к вечеру приходила домой и съедала все, что было в холодильнике. В этом дне сурка я застряла на несколько лет. Иногда уже по дороге с работы я покупала себе упаковку колбасы в нарезке и съедала ее в подъезде, запивая лимонадом, чтобы дома не видели, что я опять жру, как свинья.

Кстати, дома никто на самом деле не осуждал: осуждение было у меня в голове. Я живу вдвоем с мамой, которая, если хочет пиццу, съест пару кусочков. А же съем две. Бывало, мама уезжала на праздники к родным (к ним я старалась никогда не ездить, потому что начинается: «Ой, Маша, а ты все в ширину растешь!»), и я заказывала себе роллы, пиццу, бургеры, булочки, шавермы. Службе доставки я говорила, что это на четыре персоны: было стыдно. И вот, объевшись, я засыпала под какой-нибудь сериальчик, потом просыпалась и продолжала есть. Звонили подружки, звали потанцевать, а я говорила, что не могу. Потому что я обожралась и тупо не могу встать с дивана!

Мужчины в тот период – да, бывали. Но все они были одноразовыми.

ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ

Почему у меня не получалось? Думаю, была неправильная цель: я думала «хочу похудеть», а надо было думать «хочу жить худой». В последний раз я начала худеть летом 2017 года. Незадолго до этого я, любительница квестов, познакомилась с девушкой, которая тоже их любит. Мы стали близкими подругами. Оказалось, что она эзотерик, нумеролог, умеет гадать на таро. У нее и правда есть какой-то дар.

И вот, я решила обратиться к ней за консультацией как специалисту. Хотела узнать, есть ли у меня сглаз или венец безбрачия. Она ответила, что все нормально, но есть проблемка: «Ты в курсе, что ты жирная?». По цифрам она увидела, что сейчас судьба дает мне последний шанс похудеть и изменить жизнь.

Помню, был четверг. После встречи с ней зашла в магазин, купила сельдерей, огурцы и куриную грудку. Пришла домой, попросила маму все это приготовить, выкинула из холодильника майонезы. И на следующий день проснулась, выпила чашечку зеленого чая, взяла контейнер с полезной едой и поехала на работу.

Завтрак, обед, ужин. После шести не ем. Ни сладкого, ни соленого, ни мучного: исключила весь мусор. Первые пару недель по вечерам пила воду и ела огурцы или стебель сельдерея: когда безумно хочешь есть, даже он кажется божественным. Уже спустя три дня на весах было не 128, а 125. Тогда я не знала, что это всего лишь вода ушла.

Но меня это окрылило. Я погрузилась в тему, чтобы ускорить процесс. Выяснила, что молочка задерживает в организме воду – и отказалась и от нее тоже. Стала пить по два с половиной литра воды в сутки. Фрукты – до обеда, орешки – по пять штучек, а не целый мешок.

Вечерами, чтобы отвлечь себя от голода, я делала масочки для тела, обертывания и массажики. Голод был каждый вечер, поэтому отвлекалась так ежедневно. Оказалось, это очень помогло коже подтянуться так, что в дальнейшем ничего отрезать не пришлось: растяжки остались только в области пупка.

Когда Мария задумает стать матерью, поправиться она не боится. Ведь она точно знает, как потом быстро прийти в форму Фото: Олег ЗОЛОТО

А попутно я влюбилась!.. Мы познакомились, когда я еще была в максимальном весе. Он стал проявлять интерес, поддерживать. Крылья за спиной росли. Каждый день я видела минус на весах и точно знала, что не побегу за шоколадкой. Ведь то, что я ее съем втихаря, не значит, что я ее не съем.

Первое сладкое – пироженку в модном ресторане – я съела в сентябре 2017 года, куда мы пришли с подругой-эзотериком отпраздновать двухзначное число на весах. Я понимала, что сейчас съем этот десерт – и следующий съем, только когда «дохудею». Выбрала самое красивое дорогущее пирожное. А оно… оказалось невкусным! Теперь для меня вкусным и сладким стало зеленое яблоко.

На отметке примерно в 98 я пошла в спортзал. Занималась только на кардиотренажерах, чтобы жир уходил, а мышцы не нарастали. Ходила каждый день несколько месяцев, иногда даже дважды в день: проезжала по 10 километров на велике. Поначалу это было капец как тяжело и капец как долго. На выходе даже носки можно было выжимать! Потом – бац! – 80. Начала качаться.

Любимый поддерживал, мы вместе и по сей день. Но в какой-то момент, когда я стала весить меньше него, он начал ворчать: «Хватит худеть, ты же исчезнешь!».

ПП ИЗ «МАКДОНАЛДСА»

Сейчас я вешу 55 килограммов. В плане вида еды себя уже не ограничиваю: ограничиваю в количествах. Калории считаю в мобильном приложении. ПП-шную еду (от «правильное питание». – Прим. ред.) можно найти где угодно, даже в «Макдоналдсе»: можно съесть салат без соуса, бургер без булок, мороженку без рожка. Иногда на работу, когда хочется что-то хомячить, я покупаю пакет с нарезанным салатом: идеальная замена чипсам!

Девчата в соцсетях пишут, что не могут без сладкого. Ерунда. Все могут. Я не ела сладкое полтора года, не считая той невкусной пироженки. Можно было бы себя не так сильно ограничивать и иногда съедать дольку горького шоколада. Но для себя я тогда решила, что слишком много времени потеряно: каждая долька отодвинет меня от цели.

По спорту сейчас идеальный режим – четыре силовых тренировки и одна-две кардио. Но не всегда получается. А могу и три часа в зале проторчать, если есть настроение. Многие говорят, что в спортзал ходить некогда из-за работы. Но если сегодня вечером у тебя аврал, можно встать пораньше завтра: зал открыт уже с шести утра! К тому же, тренировка после работы так расслабляет, что начинаешь снова любить людей, и даже появляются силы прогуляться до дома пешком.

В следующем году экс-толстушка планирует выступить в фитнес-бикини Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть мнение, что сидеть на ПП и ходить в спортзал – это дорого. Но это неправда. Мой годовой абонемент в фитнес строит девять тысяч рублей. А денег, за которые можно купить один вкусный большой бургер, хватит на пачку риса, килограмм курицы и овощи для салата для на три. Дорого авокадо? Купи льняное масло. Не нравится масло? Купи его же в капсулах. А вот время – да, спорт этого требует. Как и уход за кожей. Но это, скорее, отговорки и лень: будет желание – время найдется.

Раньше еда была для меня культом. Теперь я понимаю, что это всего лишь источник энергии, которую ты можешь потратить на что-то хорошее. Нет ничего вкуснее, чем быть худой! Теперь мне хочется наверстать все упущенные эмоции, замещенные едой.

Когда-то подруга-эзотерик шутила, что я буду весить меньше нее и пойду выступать на фитнес-бикини. Сейчас я вешу меньше нее. И, если бы не этот долбанный коронавирус, я выступила бы на фитнес-бикини уже в этом году.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Галина ИЛЬЕНКО, диетолог, врач высшей категории:

– Девушка огромная молодец, она собственным примером показала, что выстроенным рационом и физическими нагрузками можно добиться замечательного результата! Но я все же настоятельно рекомендую худеть под присмотром специалистов – в первую очередь, эндокринолога. Все-таки 120 килограммов – это ожирение, хроническое заболевание, а болезнями должны занимаются врачи. Важно худеть без ущерба для организма, и здесь есть масса скрытых моментов.

Например, меняя и сокращая рацион, нужно устранять дефицит нутриентов, который неизбежно будет. Выйти из ситуации помогу добавки: белковые комплексы, комплексы жирных кислот, витамины и минералы. Но назначать их себе самому строго не рекомендуется: это делается по итогам анализов.

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