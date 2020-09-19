Вальс буксиров - главное шоу "Фестиваля ледоколов".
Фото: Олег ЗОЛОТО
Традиционный «Фестиваль ледоколов» проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие, как водится, замет два дня, 19 и 20 сентября, и в оба выходных зрителям будет что посмотреть. Так, в субботу петербуржцам показали вальс буксиров с элементами водного шоу.
- На набережной Лейтенанта Шмидта и на Английской набережной ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также судно ледокольного типа «Невская застава» и легендарный ледокол-музей «Красин» (филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге) станут доступны для посещения всеми петербуржцами и гостями города, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма, выступающего организатором мероприятия.
Подняться на борт покорителей льдов может любой желающий.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Надо сказать, что по программе фестиваля вальс буксиров, когда эти суда «танцуют» по Неве и выпускают в воздух струи воды, запланирован на 17:30, однако утром состоялась его репетиция и многочисленные зрители, пришедшие на открытие, стали свидетелями шоу.
Посмотреть на шоу всегда приходят многочисленные зрители.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В их числе оказался и фотокорреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».
Водный танец в акватории Невы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Петербург - город морской.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Есть на фестивале и интерактивная зона, которая особенно интересует мальчишек, мечтающих стать моряками. Ну а чтобы гости мероприятия не проголодались, на набережных Невы работает зона фуд-корта.
Для детей работают интерактивные зоны.
Фото: Олег ЗОЛОТО