Вальс буксиров - главное шоу "Фестиваля ледоколов". Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционный «Фестиваль ледоколов» проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие, как водится, замет два дня, 19 и 20 сентября, и в оба выходных зрителям будет что посмотреть. Так, в субботу петербуржцам показали вальс буксиров с элементами водного шоу.

- На набережной Лейтенанта Шмидта и на Английской набережной ледоколы «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также судно ледокольного типа «Невская застава» и легендарный ледокол-музей «Красин» (филиал Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге) станут доступны для посещения всеми петербуржцами и гостями города, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма, выступающего организатором мероприятия.

Подняться на борт покорителей льдов может любой желающий. Фото: Олег ЗОЛОТО

Надо сказать, что по программе фестиваля вальс буксиров, когда эти суда «танцуют» по Неве и выпускают в воздух струи воды, запланирован на 17:30, однако утром состоялась его репетиция и многочисленные зрители, пришедшие на открытие, стали свидетелями шоу.

Посмотреть на шоу всегда приходят многочисленные зрители. Фото: Олег ЗОЛОТО

В их числе оказался и фотокорреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Водный танец в акватории Невы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург - город морской. Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть на фестивале и интерактивная зона, которая особенно интересует мальчишек, мечтающих стать моряками. Ну а чтобы гости мероприятия не проголодались, на набережных Невы работает зона фуд-корта.