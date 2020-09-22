«Пропало обоняние»: Жена главного тренера ФК «Зенит» подозревает, что заболела коронавирусом

Заболеть мог и Сергей Семак. ФОТО: Инстаграм Анны Семак

Волнение в спортивном семействе. Супруга главного тренера петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, возможно, подхватила коронавирус. В своем Instagram Анна опубликовала видео, как у нее берут тест на COVID-19.

«Сдала тест на COVID. Насторожило, что у меня пропало обаяние», – прокомментировала ролик жена Семака. - «Результат будет готов завтра днем»

Один из подписчиков обратил внимание на опечатку.

«Обаяние у вас не пропало», - написал он и решил таким образом подбодрить знаменитую петербурженку.

«Спасибо, это всего лишь игра слов», – ответила Анна.

Отметим, что потеря обоняния, то есть способность распознавать запахи, – это один из симптомов коронавирусной инфекции. Поэтому не исключено, что жена главного тренера «Зенита» подхватила COVID-19. А значит, заболеть мог и Сергей Богданович, и их дети. Под угрозой и вся команда. Однако пока о других заболевших никакой информации нет.