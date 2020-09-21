Центр консультаций для семей открылся в Санкт-Петербурге

На сегодня в Петербурге проживает более 596 000 семей, в которых растет более 882 000 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В числе национальных проектов нацпроект «Демография» – один из самых фундаментальных и важных. Вот и в Санкт-Петербурге, где поддержка семей с детьми всегда была в приоритете, к вопросу решения демографической проблемы подошли комплексно. В городе действуют Концепция демографической политики до 2025 года, план мероприятий Десятилетия детства, отдельный план по повышению рождаемости и целый блок мероприятий, пропагандирующих традиционные семейные ценности и многодетность.

Но силами одних властей к масштабному и разностороннему вопросу демографии в России не подойти. На помощь депутатам и чиновникам приходят общественные организации. Одна из них 17 сентября открыла свой первый – флагманский – консультационный центр для семей. Помочь обещают всем и бесплатно.

ОДИН НА ОДИН С ОКОШКОМ МФЦ

Плюнуть на оформление льгот и пособий, потому что это слишком сложно, долго и нервно, – в духе россиян. Статистика показывает, что большинство из тех же многодетных семей о положенных им «плюшках» от государства просто не знают.

– 35 процентов семей не знают о полагающихся им льготах и субсидиях. 65 процентов многодетных не слышали о возможности бесплатного досуга в музеях, театрах, спорткомплексах. 58 процентов многодетных жителей сел не знакомы с льготами при уплате налога на транспорт, землю и имущество, – перечисляет исполнительный директор общественной организации «Правила роста», открывшей центр, Екатерина Глейзер.

У родителей зачастую не хватает времени, чтобы узнать о том, какая помощь от государства им полагается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вопрос информирования петербуржцев о пособиях и льготах поднимали даже в Законодательном собрании.

– В конце прошлого года мы начали разработку законопроекта, который призван обязать правительство проработать порядок информирования о льготах, – поясняет депутат ЗакСа, председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. – Порядок заявительный, и, если человек сам не пришел в МФЦ, то льготу он не получит. Я как депутат получал много жалоб о том, что люди узнают о положенных им льготах исключительно из сарафанного радио.

Но, даже если о льготе узнал, порой получить ее совсем не просто. Как отметила заместитель главы администрации Петроградского района Елена Ячменева, «люди остались с окошками МФЦ один на один». Перво-наперво нужно верно заполнить документы и правильно их подать в МФЦ. Малейшая ошибка – и через время документы вернуться обратно с отказом. А так как ни лишних денег на юридические консультации, ни лишнего времени у многодетных мам и пап обычно нет, немудрено, что до получения льготы доходят не все родители.

– Мы видим свою задачу в том, чтобы сделать участие семей в многочисленных региональных и федеральных проектах, направленных на поддержку рождаемости и увеличение числа браков, максимально простым и понятным, – говорит президент общественной организации, открывшей центр, Ольга Ходаковская. – Опорными пунктами станут наши консультационные центры.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Центры будут заточены на юридическую поддержку и консультирование всех семей, желающих получать пособия и льготы. Помогут здесь и с психологической поддержкой, и с переобучением и повышением квалификации мамы, сидящей в декрете или дома с многочисленными детьми.

– Сейчас граждане пользуются информационным центром госуслуг или МФЦ, но там не предоставляют комплексные консультации. Да и в принципе, прежде чем человеку обратиться за получением льготы, ему приходится самостоятельно изучать, на что он имеет право, – обрисовывает ситуацию Екатерина Глейзер. – В сфере региональных и федеральных льгот и пособий слишком много моментов, в которых неспециалисту разобраться трудно.

В центре есть детская комната, так что пока мама или папа решают вопросы, малышу будет, чем заняться Фото: Андрей ГАШЕВ

Посетителю центра будут не просто рассказывать о том, на какие меры поддержки от государства может рассчитывать его семья, но и дадут алгоритм: какие документы и как собрать и куда их отнести, чтобы льгота действительно заработала. Более того, по пути по инстанциям родителя будут сопровождать специалисты. По словам заместителя председателя комиссия по социальной политике и здравоохранению ЗакСа Юлии Мартемьяновой, центры такого формата «идут не в ногу со временем, а опережая время».

– В рамках депутатской приемной мы тоже консультируем семьи, но их количество столь велико, что, чтобы помочь всем качественно, просто не обойтись силами органов государственной власти: нужна помощь в лице общественных организаций, – отмечает Денис Четырбок. – В отличие от того же МФЦ в подобном центре можно получить индивидуальный подход и конкретный маршрут следования.

Кстати, в Петербурге и так работает сеть государственных консультационных центров для семей. Но спрос на эти консультации огромен, потому в городе рады любой поддержке со стороны общественных организаций, ведь новые центры сделают квалифицированную помощь доступнее.

Специалисты принимают на Каменноостровском, 50 Фото: Андрей ГАШЕВ

– Важно говорить с человеком на одном языке, применять современные технологии и современные методы коммуникации. Важно быть мобильными и, при необходимости, быстро перестраивать подходы к работе, – отмечает главный специалист отдела по вопросам демографии и гендерной политики Комитета по соцполитике Санкт-Петербурга Павел Личак. – Так, например, в условиях самоизоляции потребность в социальных услугах никуда не исчезла и даже выросла. Организации, работающие с семьей, в кратчайшие сроки перестроились на бесконтактную работы. При этом потенциал некоммерческих организаций в этом плане больший: они от природы обладают большей гибкостью.

В качестве глобальной цели специалисты центра ставят сохранение традиционных семейных ценностей, увеличение рождаемости, сокращение количества разводов – все то, на что и направлен нацпроект «Демография».

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ

Первый подобный в России консультационный центр должен был открыться в Петербурге в марте. Еще в конце 2019-го идею поддержали на самом высоком уровне: глава Совета Федерации Валентина Матвиенко не просто разделила чаяния инициаторов проекта, но и оказала им поддержку. Пилотный центр задумали открыть на Петроградской стороне.

Но запуск флагмана пришлось отложить из-за коронавируса. Долгожданное открытие состоялось лишь спустя полгода.

В скромном помещении на первом этаже дома № 50 на Каменноостровском проспекте уместили консультационный зал, где уже ведут прием соцработники, юристы и психологи. Все консультации проводят бесплатно, но по предварительной записи. Записаться можно через личный кабинет на сайте «Правил роста».

Чтобы правильно оформить документы, иногда приходится изучить целый свод правил. Любая ошибка чревата Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Ценности семьи, отношение к детям безграничны, не имеют национальности и конфессиональных различий. Поэтому наш центр открыт не только для граждан России, но и для всех проживающих здесь, – подчеркивает инициатор создания и председатель президиума общественной организации, открывшей центр, Аркадий Теплицкий. – Приезжие тоже имеют право на ряд льгот, а семья и ее устои, традиции – базис развития любого общества.

Рядом с кабинетом для консультаций расположилась детская комната. Напротив нее – лекторий. Здесь планируют проводить мастер-классы и интересные лекции по медицине, образованию, осознанному родительству. Все события будут транслировать онлайн, поэтому просветиться в удобное время смогут даже самые занятые папы и мамы. Первое мероприятие в лектории наметили на октябрь.

К слову, открыт центр будет шесть дней в неделю с 10.00 до 19.00 часов, чтобы даже сильно загруженные родители смогли попасть сюда хотя бы в выходной.

– На сегодня пропускная способность центра – 25-30 человек в день, – добавляет Ольга Ходаковская. – Если будет необходимость, прямо на месте обучим и введем в работу дополнительных специалистов.

Многодетная мама Екатерина Андержанова уже воспользовалась услугами центра Фото: Андрей ГАШЕВ

Центр уже обзавелся первыми довольными посетителями.

– Я человек занятой, муж тоже. Поэтому информация, которую я получила в центре, уникальна, – делится многодетная мать Екатерина Андержанова. – Например, я узнала, что для многодетных мам бесплатная парковка почти по всему городу, и мне рассказали, куда идти и какие документы с собой взять, чтобы этим пользоваться. Значит, теперь в наш почтовый ящик будет приходить меньше штрафов. Воспользоваться помощью центра было просто, нужны были только паспорт, свидетельства о рождении детей и документ, подтверждающий, что я многодетная мама.

По опыту пилотного центра на Петроградке выстроят работу всей будущей сети. Она охватит не только районы Петербурга, но и другие города-миллионники России.

– У нас большие планы: открыть региональные объединения и центры во всех крупных городах страны, – поясняет Ольга Ходаковская. – До конца 2020 года собираемся запустить не менее пяти региональных отделений и пяти консультационных центров в них.

Петербургские центры обещают работать в тесном контакте с властью. Например, в парламенте уже наметили целый план взаимодействия: по словам Дениса Четырбока, депутатам важно понять, с какими именно барьерами чаще всего сталкиваются семьи с детьми, и попытаться устранить их с помощью новых законов. Ищут партнеров и среди общественных организаций и бизнеса. Потому что «помогать семьям надо вместе, сообща».

ЕСТЬ МНЕНИЕ:

Екатерина АНДЕРЖАНОВА, мама троих детей:

– Многие считают, что ничего нам в этой жизни не положено. Поэтому на консультации мне было приятно узнать, что часть суммы оплаты ЖКУ – а счета у нас немаленькие! – моя семья может компенсировать. Казалось бы, мелочь, но за год получается весомая сумма. И тут я задумалась, что неправильно веду отношения с государством, именно поэтому у меня, как, наверное, и у большинства, сложилось ложное впечатление, будто ничего для людей в нашей стране не делается: люди просто не знают об этом. Думаю, центр не только облегчит жизнь семьям и повлияет на рост населения, но и сблизит общество и государство.

КОНКРЕТНО:

В Санкт-Петербурге действует сеть государственных учреждений социального обслуживания семей и детей, в том числе 62 учреждения городского и районного уровня, 16 их которых – центры помощи семьям и детям при администрациях районов. Они адресно предоставляют педагогические, психологические, правовые, социально-бытовые услуги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

На сегодня в Петербурге проживает более 596 000 семей, в которых растет более 882 000 детей.

А В ЭТО ВРЕМЯ: Стратегия воспитания

Полторы недели назад правительство Петербурга утвердило план реализации в городе на Неве федеральной Стратегии развития воспитания, которая рассчитана на срок до 2026 года.

В план занесли мероприятия, которые помогут поддержать семьи, а также гражданское, патриотическое, духовное и нравственное воспитание детей. В числе мероприятий – фестивали, конкурсы, экскурсии для детей и их родителей и многое другое.

– Выявление и поддержка талантливых детей – одна из национальных целей России. Воспитательная работа и поддержка талантов взаимосвязаны, поэтому в план включены мероприятия, направленные на развитие талантов юных петербуржцев, – отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Особое внимание – популяризация научных знаний, культуры здоровья, трудового воспитания, экологического просвещения детей. Конечно, столь масштабную работу властям не проделать без помощи общественных организаций.

Первым мероприятием Стратегии в Северной столице стала акция «Ленинградский метроном», когда ребята поучаствовали в почетном карауле у монумента героическим защитникам Ленинграда. Впереди – конференция Российского движения школьников и Совета старшеклассников, XII Городской слет дружин юных пожарных и слет экологических отрядов «Дирижабль чистоты».