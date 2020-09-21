Петербургскую фигуристку сняли с Кубка России из-за двойного гражданства

Результат Виктории Ющенковой на этапе Кубка России в Сызрани аннулирован из-за нарушения правил допуска к внутрироссийским стартам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фигуристка Виктория Ющенкова, выступающая за Ленинградскую область на первом этапе Кубка России, который проходит в Сызрани, снята с соревнований. Как стало известно в понедельник, 21 сентября 2020 года, 16-летнюю спортсменку дисквалифицировали из-за того, что в прошлом сезоне она выступала под другим спортивным гражданством. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

- В связи с нарушением правил прохождения комиссии по допуску к участию в первом этапе Кубка России и выступлением в международных соревнованиях в сезоне-2019/20 за другую страну результат Виктории Ющенковой (Ленинградская область) аннулируется, - сообщили в пресс-службе.

Первый этап Кубка прошел в Сызрани с 18 по 20 сентября. Ющенкова приняла участие в соревнованиях в женском одиночном катании и заняла девятое место. Однако сейчас ее результат аннулирован. В прошлом сезоне девушка каталась за сборную Израиля, включая юниорский этап Гран-при во Франции.