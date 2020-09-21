Детский скелет нашли на чердаке жилого дома в Санкт-Петербурге

Полиция и следователи СК выясняют откуда на чердаке жилого дома взялись детские кости. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Детские череп и кости нашли петербургские строители. На страшную находку наткнулись рабочие, занимавшиеся ремонтом кровли в одном из зданий на Обводном канале. Останки лежали на чердаке жилого дома.

- В 12:42 20 сентября поступил сигнал от прораба строительной организации о том, что при производстве кровельных работ был обнаружен человеческий череп, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место происшествия приехали полицейские оперативники и следователи из городского управления Следственного комитета. Останки ребенка осмотрели эксперты. Известно, что в их руки попали череп, кости и фрагменты детского скелета. По предварительным данным, останки принадлежат ребенку возрастом 4-7 лет. Точный возраст и пол погибшего установят позднее. Останки направлены в морг.

- В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщает пресс-служба Следкома.

Известно, что шестиэтажный жилой дом на Обводном канале был построен в 1934 году. С какого времени там могли находиться останки, пока точно не установлено.