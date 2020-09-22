Угрожал убить, а потом выпал с 10 этажа: во Всеволожске мужчина взял в заложники бывшую подругу

Полицейские взяли штурмом квартиру, где мужчина захватил заложницу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Настоящая драма развернулась в ночь на 22 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области. Здесь, в одной из квартир 20-этажной новостройки на улице Доктора Сотникова во Всеволожске, 40-летний мигрант взял в заложники свою бывшую подругу. Он смог проникнуть к женщине домой и начал ее избивать. Истошные крики несчастной слышал весь двор.

- В ЖК «Олимп» произошел захват заложников на почве бытовой ссоры. Конфликт назревал давно и на днях люди уже обращались в полицию, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Но на этот раз дело зашло слишком далеко. Около двух часов ночи мужчина схватил нож и стал угрожать экс-сожительнице убийством. К этому времени на место ЧП съехались полицейские, спасатели и прочие экстренные службы. С агрессивным мужчиной попытались договориться, однако успеха это не принесло.

Жители Всеволожска стали свидетелями драмы. Фото: vk.com/spb_today

- Злоумышленник отказывался идти на контакт с прибывшими полицейскими и открывать дверь в квартиру, при этом находившаяся вместе с ним женщина кричала и звала на помощь. Было принято решение взломать дверь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В тот момент, когда полиция брала квартиру штурмом, захвативший заложницу мужчина выпал в окно. Несмотря на падение с высоты 10 этажа, он остался жив и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, он пошел на преступление под действием наркотиков.

40-летнюю хозяйку квартиры также забрала скорая помощь.

Сейчас следователи устанавливают всю картину произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.