«Купите, если деньги некуда девать»: стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся три новых препарата от коронавируса

Пока что большого спроса на чудо-таблетки нет, но народ новинками явно интересуется. Фото: Артем КИЛЬКИН

Не рекомендованы беременным и стоят дороже, чем месячный продуктовый набор: три новых препарата от коронавируса вот-вот должны поступить в продажу в Санкт-Петербурге. «Комсомолка» пообщалась с провизорами аптек, врачами и специалистами по особо опасным инфекциям и выяснила, когда ждать появления чудо-таблеток на прилавках и стоит ли заранее брать кредит на их покупку.

Пойдя путем простого петербуржца, мы первым делом обратились в справочную службу. Покопавшись немного в базе данных, женщина-оператор с явным разочарованием в голосе сообщила: чудо-препаратов в продаже нет. Еще буквально вчера позавчера были, причем сразу в трех аптеках, а уже сегодня – как корова языком слизнула. «Раскупили?!» - ахнули мы и пошли копать дальше.

И раскопали вот что: оказывается, ни «Коронавира», ни «Авифавира», ни «Арепливира» в петербургских аптеках… никогда и не было. И не будет – по крайней мере в ближайшие семь-десять дней.

В городских аптеках поставки новых препаратов ожидаются в конце сентября - начале октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Видимо, в справочной произошел какой-то технический сбой, - посетовал консультант в одной из аптек на Васильевском острове, куда препараты якобы уже завозили. – Нет-нет, у нас пока еще ничего нет в наличии. Мы сделали заказ поставщику, но пока заказ не подтвержден. По предварительной информации мы будем получать «Коронавир» с 1-2 октября.

В другой аптеке – на этот раз в Калининском районе – назвали более обнадеживающие сроки: если все сложится удачно, «Арепливир» начнут доставлять уже с четверга или, в крайнем случае, с пятницы. Стоить он будет, по предварительной информации, 14 500 рублей – на 2 180 рублей выше рекомендованной производителем цены. «Коронавир», как ожидается, будет подешевле – в районе 13 000 рублей. «Авифавира» в городских аптеках пока что не ждут вообще.

Ни один из трех препаратов нельзя будет приобрести без назначения врача. «Сначала заболеваете – потом покупаете» - лаконично описывают порядок действий провизоры. Видимо, в том числе и поэтому народ в Санкт-Петербурге новыми разработками интересуется вяленько – точного количества предзаказов нам ни в одной из аптек не назвали, но обтекаемо уточнили, что речь идет где-то о нескольких десятках за последние две недели.

- Если вам совсем деньги некуда больше вкладывать – можете вложить их в «Коронавир», - рассмеялась провизор в аптеке на Васильевском острове, когда мы осторожно спросили у нее, стоит ли все же попытаться запастись таблетками впрок, на всякий случай. – Но лучше уж профилактика – витамины, промывания и так далее. И толку больше и денег сэкономите.

Пока что аптеки делают предзаказы у поставщиков. Ни один из них на данный момент не подтвержден. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

- Конечно, прямо сейчас бросаться в аптеки и покупать эти новые препараты не стоит. Во-первых, не получится – они все, как уже неоднократно говорилось, рецептурные. Во-вторых, имеет смысл подождать: возможно, со временем их включат в систему ОМС и тем, кто действительно нуждается, будут выдавать бесплатно. Ну и в-третьих, это не панацея. Лечат не таблетки, лечит комплекс мер и процедур. А вот каких именно – это уже зависит от каждого случая в отдельности: от тяжести заболевания, возраста человека, наличия у него хронических болезней и многого другого. Скажу даже больше: бесконтрольный прием препаратов может нам даже навредить. Вирус просто-напросто привыкнет к ним, разовьет собственные защитные механизмы и станет еще более опасным. Почему нельзя пить антибиотики без назначения врача? Вот по этой же причине.

Цена новых препаратов, мягко говоря, огорчает - от 12 000 до 14 500 рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КОМПЕТЕНТНО

Сергея Саяпин, врач-реаниматолог:

- По сути, все эти три препарата представляют собой то, что называют «дженериками». Грубо говоря, это немного видоизмененные копии оригинального японского препарата фавипиравир. Почему именно его? Потому что он способен подавлять размножение РНК-вирусов, а наш новый коронавирус SARS-CoV-2 именно такой. Вот только эффективность фавипиравира против SARS-CoV-2 не доказана. Более того – недавно у наших японских коллег вышло большое исследование, где говорится, что никакой пользы в борьбе с этим вирусом он принести не способен, а вот нанести организму вред – вполне. Поэтому то, что эти чудо-таблетки действительно будут работать, вызывает большие сомнения.

Врачи на новые препараты смотрят скептически: по их словам, перед тем, как выпускать чудо-таблетки на рынок, неплохо было бы их еще поисследовать. Фото: Артем КИЛЬКИН

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Между тем в России вот уже на протяжении нескольких месяцев активно используется еще один препарат для лечения коронавируса – «Левилимаб», разработанный петербургской компанией BIOCAD. Правда, в отличие от трех «новинок», в аптеке его не купишь: он выдается только пациентам в стационарах, да и то не каждому, а только тем, кто переносит болезнь в средне-тяжелой или тяжелой форме. На сегодняшний день «Левилимаб» поставляется в 20 регионов страны.