Смольный – о смертельном падении руферов на улице Рубинштейна: «Упасть там нужно было умудриться»

Тема открытых чердаков в Санкт-Петербурге - снова в приоритете у депутатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смертельное падение 24-летнего петербуржца, который якобы водил нелегальные экскурсии по крышам, и его 17-летней подруги с дома №23 на улице Рубинштейна обсудили на заседании в Смольном сегодня, 22 сентября. Тему открытых чердаков, приманивающих экстремалов, туристов и самоубийц, поднял депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов.

– Совсем недавно произошел трагический случай: с крыши упали два молодых человека. Может, усилить контроль управляющих компаний, чтобы незаконный доступ на крыши был невозможен? – предложил парламентарий. – И кровли портятся, и жизни теряем из-за этих незаконных экскурсий!

Глава Жилищного комитета Виктор Борщев заверил, что с крышей дома №23 по Рубинштейна все было в порядке.

– С той кровли, где произошло падение, – а там и ограждения были, и сама кровля покрыта рубероидом – упасть надо было еще умудриться… Но этим занимается следствие, – пояснил чиновник. – А мы занимаемся вопросом и стремимся закрыть доступ на кровли: устанавливаем сигнализации, антивандальные двери с усиленными замками, в праздничные дни организовываются дежурства с привлечением полиции. Наверное, где-то управляющие компании недостаточно контролируют ситуацию. Но мы еще раз – более жестко – выработаем перечень мероприятий и будем стараться подобного не допускать.

Проблема с экстремалами на крышах домов - давняя проблема, решения которой пока нет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратил внимание, что для поворота вопроса руферов и экскурсий по крышам в сторону решения нужно менять не региональное, а федеральное законодательство. К такому выводу власти пришли в результате совещаний с силовым блоком.

– Незначительные штрафы, мелкое хулиганство – привлекать фактически не за что, – добавил градоначальник. – Надо усиливать ответственность, ведь это незаконное проникновение в частую или государственную собственность. Нужно создать рабочую группу и подумать, что с этим можно сделать в рамках законодательства.

По усилению охраны чердаков и подвалов, в которых тоже собирается особый контингент, поручения управляющим компаниях уже дали.

– Стоит ввести обязательный норматив защищенности подвалов и чердаков для всех домов и потом проверять, как он соблюдается, – добавил губернатор. – Ведь это, ко всему прочему, антитеррористическая защищенность.

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