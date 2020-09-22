Фрагменты Библии и фетровая шляпа: ученые подняли со дна Финского залива контрабанду 300-летней давности

Специалисты ЦПИ РГО ведут раскопки уже шестой сезон подряд Фото: Алина ЧЕМЕРИС

В Финском заливе недалеко от Приморска на глубине почти 15 метров лежит старинный корабль, который когда-то сгубила жадность его экипажа. Торговое немецкое судно «Архангел Рафаил» было построено в конце XVII века и благополучно возило грузы из Европы в Петербург. Но в 1724 году корабль, застрявший во льдах и доверху забитый контрабандой, пошел ко дну. Экипаж бросил судно и бежал, оставив на борту весь товар. Однако спустя почти 300 лет грузом, который вез «Архангел Рафаил», заинтересовались ученые Центра подводных исследований Русского географического общества.

Так мог выглядеть корабль "Архангел Рафаил". Фото: ЦПИ РГО

Необходимая жертва

Путь к затонувшему кораблю начался из небольшого порта в Приморске. Водолазы и исследователи ЦПИ РГО ждали нас на специальном судне «Акванавт» ранним утро. На якорь мы встали прямо над «Архангелом Рафаилом».

«Знакомой тропой» к этому месту ученые ходят уже седьмой год – ровно столько длятся исследования корабля, организованные при поддержке "Газпрома". Едва мы остановились, водолазы ловко стали надевать свое громоздкое обмундирование.

Чтобы добраться до корабля, водолазы ныряют на 15 метров Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Все самое интересное происходило на корме – здесь установлено специальное водолазное оборудование, «люлька» для спуска под воду, аппарат, который помогает поддерживать связь на глубине, а также хранятся артефакты, возраст которых – порядка трех веков. А еще здесь жутко пахло – словно все продукты в холодильнике разом испортились. Но это, как поясняют археологи, необходимая жертва – таким, мягко говоря, специфическим запахом обладает раствор для консервации старинных предметов.

- У нас уже шестой сезон раскопок, ребята постепенно идут от носа к корме, - поясняет научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков. – Сейчас количество находок увеличилось, ведь мы подходим к участку, где жили люди.

Вся одежда, найденная на корабле, несколько раз перештопана. В те времена вещи не выкидывали, а чинили Фото: Алина ЧЕМЕРИС

За годы работы исследователи достали со дна не меньше 300 артефактов. В их числе: одежда, посуда, емкости с зерном и горохом. Есть и необычные находки: церковная книга, которая чудесным образом осталась практически не тронутой никакими разрушениями, остатки старинной Библии и даже продукты питания. Говядина, консервированный угорь и репа спустя три века, конечно, утратили вкус и аппетитный вид, но зато приобрели историческую ценность.

Фетровая шляпа и штаны с гульфиком

- Это Таран, всплываю! – раздалось вдруг в приемнике, и коллеги-водолазы приготовились встречать выныривающего Сергея Фокина – исполнительного директора ЦПИ РГО. Таран – его водолазное прозвище. Они – короткие и четкие – есть у всех. Забравшись на борт «Акванавта», Фокин вынес с собой контейнер, в котором лежала только что поднятая со дна фетровая шляпа.

Одежды на корабле особенно много. Ее побросал экипаж, уходя с судна Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Она нам давно глаза мозолила, мы ее еще перед штормом подготовили для подъема, - поясняет он. – И вот сейчас выпало погожее окошко, и мы смогли это сделать. Каждый поднятый артефакт - это плод серьезной работы, ведь все предметы под водой находятся под слоем ила, дегтя, грунта, и сначала их надо очистить от всего этого и умудриться не повредить.

Шляпу моментально подхватил подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров, он пояснил: это уже третья фетровая шляпа, поднятая с «Архангела Рафаила». Такие триста лет назад носили моряки, ведь в них очень удобно работать на палубе. И пусть сейчас она черная, грязная и вымазанная не понятно чем, после очистки будет выглядеть, как новенькая.

А это - маринованный угорь 300-летней давности. Уже несъедобный, зато исторически ценный Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы также находим много кожаных вещей, - говорит Прохоров, показывая нам старинные перчатки и тапочки. – Есть и шерстяные вещи, например, вот эти чулки и варежка. Они шерстяные и сохранились в том числе потому, что под водой нет моли и всяких бактерий, которые все это портят на суше. А вот этим штанам позавидовал бы любой мужчина! Ведь в них очень удобно эмм… делать свои дела: гульфик откидывается, руки просовываются в специальные карманы, и все – ни в какой холод ничего не отморозите.

Любопытно, что все поднятые со дна вещи, либо в заплатках, либо дырявые. И причиной тому – привычки прошлого. Триста лет назад, как поясняет Роман Прохоров, вещи не выбрасывали, а по несколько раз латали заплатками. А когда уже и это было невозможно, одежду перерабатывали на бумагу.

Фрагменты старинной Библии Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Историческая контрабанда

Но как же так вышло, что старинный корабль оказался на морском дне? Как выяснилось, причиной тому старая добрая жажда наживы. Историк Андрей Лукошков покопался в архивах и выяснил, что немецкое судно «Архангел Рафаил» отправлялось из Петербурга с небольшим грузом, а легло на дно, «треща по швам» от количества тканей, зерна, кип льняной пряжи и юфти.

- Расстояние, которое судно должно было пройти за день, оно шло около месяца, - рассказывает Андрей Лукошков. – А все потому, что около Кронштадта кораблям было разрешено официально стоять, и там, по всей видимости, на «Рафаил» грузили контрабанду. Но потом начались холода, и судно сковал лед. Экипаж – а он состоял всего из семи человек – побросал все ненужное и ушел по льду, оставив корабль.

Шерстяные чулки и варежки прекрасно сохранились. А все потому, что под водой нет моли Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Какое –то время «Архангел Рафаил» в гордом одиночестве дрейфовал в водах Финского залива, а потом сел на мель. Этому очень обрадовались крестьяне, которые жили на острове неподалеку. Они-то и растащили с корабля все, что плохо лежит. Но даже это было лишь малой толикой от всего груза. Ну а после начались имущественные споры между владельцем груза купцом Германом Мейером – приятелем Александра Меншикова, и адмиралом Корнелиусом Крюйсом, к которому были приписаны крестьяне. и вроде бы даже начались судебные тяжбы. Но разобраться в деле помешала трагедия государственного масштаба: скончался император Петр I.

Ну а потом, как полагает Андрей Лукошков, «Рафаила» течением смыло с отмели и унесло туда, где он сейчас и находится.

- Я думаю, мы можем очень многое еще оттуда поднять. И все наши артефакты становятся музейными экспонатами, - говорит он. – Сейчас вот они находятся в коллекциях Музея истории Кронштадта и в Эрмитаже. Все, что достали сейчас, тоже отмоем и передадим. Еще несколько лет мы точно будем на «Рафаиле» работать. Очень уж здесь много всего интересного.