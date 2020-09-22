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Наука

Фрагменты Библии и фетровая шляпа: ученые подняли со дна Финского залива контрабанду 300-летней давности

Уникальные артефакты исследователи находят на борту затонувшего немецкого судна «Архангел Рафаил»
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Специалисты ЦПИ РГО ведут раскопки уже шестой сезон подряд

Специалисты ЦПИ РГО ведут раскопки уже шестой сезон подряд

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

В Финском заливе недалеко от Приморска на глубине почти 15 метров лежит старинный корабль, который когда-то сгубила жадность его экипажа. Торговое немецкое судно «Архангел Рафаил» было построено в конце XVII века и благополучно возило грузы из Европы в Петербург. Но в 1724 году корабль, застрявший во льдах и доверху забитый контрабандой, пошел ко дну. Экипаж бросил судно и бежал, оставив на борту весь товар. Однако спустя почти 300 лет грузом, который вез «Архангел Рафаил», заинтересовались ученые Центра подводных исследований Русского географического общества.

Так мог выглядеть корабль "Архангел Рафаил". Фото: ЦПИ РГО

Так мог выглядеть корабль "Архангел Рафаил". Фото: ЦПИ РГО

Необходимая жертва

Путь к затонувшему кораблю начался из небольшого порта в Приморске. Водолазы и исследователи ЦПИ РГО ждали нас на специальном судне «Акванавт» ранним утро. На якорь мы встали прямо над «Архангелом Рафаилом».

«Знакомой тропой» к этому месту ученые ходят уже седьмой год – ровно столько длятся исследования корабля, организованные при поддержке "Газпрома". Едва мы остановились, водолазы ловко стали надевать свое громоздкое обмундирование.

Чтобы добраться до корабля, водолазы ныряют на 15 метров

Чтобы добраться до корабля, водолазы ныряют на 15 метров

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Все самое интересное происходило на корме – здесь установлено специальное водолазное оборудование, «люлька» для спуска под воду, аппарат, который помогает поддерживать связь на глубине, а также хранятся артефакты, возраст которых – порядка трех веков. А еще здесь жутко пахло – словно все продукты в холодильнике разом испортились. Но это, как поясняют археологи, необходимая жертва – таким, мягко говоря, специфическим запахом обладает раствор для консервации старинных предметов.

- У нас уже шестой сезон раскопок, ребята постепенно идут от носа к корме, - поясняет научный консультант ЦПИ РГО Андрей Лукошков. – Сейчас количество находок увеличилось, ведь мы подходим к участку, где жили люди.

Вся одежда, найденная на корабле, несколько раз перештопана. В те времена вещи не выкидывали, а чинили

Вся одежда, найденная на корабле, несколько раз перештопана. В те времена вещи не выкидывали, а чинили

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

За годы работы исследователи достали со дна не меньше 300 артефактов. В их числе: одежда, посуда, емкости с зерном и горохом. Есть и необычные находки: церковная книга, которая чудесным образом осталась практически не тронутой никакими разрушениями, остатки старинной Библии и даже продукты питания. Говядина, консервированный угорь и репа спустя три века, конечно, утратили вкус и аппетитный вид, но зато приобрели историческую ценность.

Фетровая шляпа и штаны с гульфиком

- Это Таран, всплываю! – раздалось вдруг в приемнике, и коллеги-водолазы приготовились встречать выныривающего Сергея Фокина – исполнительного директора ЦПИ РГО. Таран – его водолазное прозвище. Они – короткие и четкие – есть у всех. Забравшись на борт «Акванавта», Фокин вынес с собой контейнер, в котором лежала только что поднятая со дна фетровая шляпа.

Одежды на корабле особенно много. Ее побросал экипаж, уходя с судна

Одежды на корабле особенно много. Ее побросал экипаж, уходя с судна

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Она нам давно глаза мозолила, мы ее еще перед штормом подготовили для подъема, - поясняет он. – И вот сейчас выпало погожее окошко, и мы смогли это сделать. Каждый поднятый артефакт - это плод серьезной работы, ведь все предметы под водой находятся под слоем ила, дегтя, грунта, и сначала их надо очистить от всего этого и умудриться не повредить.

Шляпу моментально подхватил подводный археолог и реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров, он пояснил: это уже третья фетровая шляпа, поднятая с «Архангела Рафаила». Такие триста лет назад носили моряки, ведь в них очень удобно работать на палубе. И пусть сейчас она черная, грязная и вымазанная не понятно чем, после очистки будет выглядеть, как новенькая.

А это - маринованный угорь 300-летней давности. Уже несъедобный, зато исторически ценный

А это - маринованный угорь 300-летней давности. Уже несъедобный, зато исторически ценный

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

- Мы также находим много кожаных вещей, - говорит Прохоров, показывая нам старинные перчатки и тапочки. – Есть и шерстяные вещи, например, вот эти чулки и варежка. Они шерстяные и сохранились в том числе потому, что под водой нет моли и всяких бактерий, которые все это портят на суше. А вот этим штанам позавидовал бы любой мужчина! Ведь в них очень удобно эмм… делать свои дела: гульфик откидывается, руки просовываются в специальные карманы, и все – ни в какой холод ничего не отморозите.

Любопытно, что все поднятые со дна вещи, либо в заплатках, либо дырявые. И причиной тому – привычки прошлого. Триста лет назад, как поясняет Роман Прохоров, вещи не выбрасывали, а по несколько раз латали заплатками. А когда уже и это было невозможно, одежду перерабатывали на бумагу.

Фрагменты старинной Библии

Фрагменты старинной Библии

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Историческая контрабанда

Но как же так вышло, что старинный корабль оказался на морском дне? Как выяснилось, причиной тому старая добрая жажда наживы. Историк Андрей Лукошков покопался в архивах и выяснил, что немецкое судно «Архангел Рафаил» отправлялось из Петербурга с небольшим грузом, а легло на дно, «треща по швам» от количества тканей, зерна, кип льняной пряжи и юфти.

- Расстояние, которое судно должно было пройти за день, оно шло около месяца, - рассказывает Андрей Лукошков. – А все потому, что около Кронштадта кораблям было разрешено официально стоять, и там, по всей видимости, на «Рафаил» грузили контрабанду. Но потом начались холода, и судно сковал лед. Экипаж – а он состоял всего из семи человек – побросал все ненужное и ушел по льду, оставив корабль.

Шерстяные чулки и варежки прекрасно сохранились. А все потому, что под водой нет моли

Шерстяные чулки и варежки прекрасно сохранились. А все потому, что под водой нет моли

Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Какое –то время «Архангел Рафаил» в гордом одиночестве дрейфовал в водах Финского залива, а потом сел на мель. Этому очень обрадовались крестьяне, которые жили на острове неподалеку. Они-то и растащили с корабля все, что плохо лежит. Но даже это было лишь малой толикой от всего груза. Ну а после начались имущественные споры между владельцем груза купцом Германом Мейером – приятелем Александра Меншикова, и адмиралом Корнелиусом Крюйсом, к которому были приписаны крестьяне. и вроде бы даже начались судебные тяжбы. Но разобраться в деле помешала трагедия государственного масштаба: скончался император Петр I.

Ну а потом, как полагает Андрей Лукошков, «Рафаила» течением смыло с отмели и унесло туда, где он сейчас и находится.

- Я думаю, мы можем очень многое еще оттуда поднять. И все наши артефакты становятся музейными экспонатами, - говорит он. – Сейчас вот они находятся в коллекциях Музея истории Кронштадта и в Эрмитаже. Все, что достали сейчас, тоже отмоем и передадим. Еще несколько лет мы точно будем на «Рафаиле» работать. Очень уж здесь много всего интересного.

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