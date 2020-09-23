«Мне прочили карьеру адмирала, но я выбрал сцену»: Артист Иван Краско отмечает юбилей - 90 лет

Иван Краско празднует юбилей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Вы знаете, а у меня все лучше, чем у Джигарханяна! - с такими словам в редакцию «КП» зашел народный артист России Иван Краско. Актер подмигнул и ухмыльнулся: - А знаете, почему? Потому что у меня после развода делить нечего! Сегодня, 23 сентября, Иван Иванович празднует юбилей - 90 лет, но не теряет бодрости и чувства юмора. Накануне дня рождения «Комсомолка» узнала, как маршал Жуков помог будущему артисту демобилизоваться с флота, как относится к тому, что сын Андрей стал в кино известнее отца, и какие планы у него на будущее.

Иван Краско в фильме "Сержант милиции", 1974 год Фото: кадр из фильма

С КОРАБЛЯ В ТЕАТР

- Иван Иванович, вы служили на флоте офицером, потом стали артистом. В 90-летний юбилей не жалеете, что так резко повернули свою жизнь?

- Я попал на флот по нужде. Мать умерла, когда мне было десять с половиной месяцев, отец запил и продержался еще четыре года. Меня воспитывал дядя, Иван Иванович Краско, - военный техник, летчик. Я его называл батей. Он мне сказал, что в военном училище я буду на государственном обеспечении. Там я и физически, и духовно возрос. Это меня укрепило. После учебы попал на Дунайскую флотилию и уже через неделю подал первый рапорт - прошу меня уволить. Но меня не хотели отпускать. Порвали пять рапортов, прочили мне карьеру адмирала. А потом пришел приказ расформировать часть кораблей и единиц на Дунае. Я другу рассказывал, что Жуков мне помог демобилизоваться.

Иван Краско в фильме "Марш Турецкого", 2007 год

- Решение уйти из офицеров в актеры ударило по вашей семье?

- Театр - это судьба. Ты посвящаешь ему свое существование. Моя первая жена Екатерина Ивановна поставила мне ультиматум: «Или я или театр!» Хотя у нас уже была дочка Галя. Вопрос для меня был ясен. Это было жесточайшее убеждение, что я на верном пути. Я удивился еще, вроде у нас с Катей была любовь. Собрал чемодан, взял стопку книг и ушел. Дочь до сих пор не может меня простить, даже поменяла отчество. Во втором браке с Кирой (мать Андрея Краско, - Прим. ред.) все было иначе. Однажды я заявил, что пойду грузить хлеб, чтобы заработать. Но моя теща была против, сказала дочери: «Кира, ты что, не понимаешь, Ваня бросил офицерскую карьеру, он артистом будет!» Это святая женщина, которую я до сих пор боготворю.

- Ваш сын Андрей с детства хотел пойти по вашим стопам?

- Он насмехался над моей профессией, когда ему было девять лет. Помню, я сыграл учителя-фронтовика, которому осколок попал в тело. Андрюха мне сказал: «У тебя работа смешная. Помер, а сам домой пришел!» И смеется. В этом уже говорила его кинематографичность. Все должно быть достоверно: если помер, то помер. А потом он закончил десятый класс и ошарашил нас, что хочет в театральный поступать.

Иван Иванович в свои 90 лет лихо колет дрова и ухаживает за домом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Вы потом говорили: «В театре Андрюша неплох, а в кино он сильнее меня».

- Он правильно все делал и честно работал. Ему все это нравилось. Но потом возникло чувство такое: «Почему актер Ваня Дыховичный имеет целый гараж автомобилей, артист Саша Балуев - дачу под Москвой, а я нет?» Андрей тоже хотел такую жизнь, стал соглашаться на эпизоды. Я ему говорил: «Андрюха, не надорвись. Ты уже имеешь право выбирать!» Он отвечал: «Да-да, пап. Но понимаешь, жить нормально хочу!»

- Вам не кажется, что по известности в кино он вас превзошел?

- Я от Андрея и научился делать все по-настоящему. Когда ему вручали актерскую премию народного артиста СССР имени Стржельчика, ко мне подошел журналист и спросил: «Ну что, папаша, завидно?» Я ответил: «Это, пожалуй, тот случай, когда мне совершенно не обидно, что он вперед батьки выскочил». Рад, ребята, не зря живем. Он по заслугам получил.

Андрей Краско больше снимался в кино Фото: Стас Левшин

«МЕЧТАЮ ЖЕНИТЬ ДЕТЕЙ, ЧТОБЫ СПОКОЙНО ЖДАТЬ УХОДА»

- Ваши младшие сыновья тоже хотят пойти по вашим стопам?

- Два шалопая моих - 18-летний Ваня и 16-летний Федя живут - в Интернете. Они остро реагируют на кризис в школьном образовании, перестали ходить в школу. И как-то в своей гримерной я их подловил: «У меня возникло подозрение, что вы хотите по папиным стопам - в артисты». Они оба как случайно пойманные на месте преступления: «А что, можно?» Я им объяснил, что можно, но школу надо закончить. Без аттестата их не примут в театральный. Сейчас вижу, что процесс пошел, ребята начали учиться. Если превзойдут меня, я буду только рад. Буду максимально их готовить, но просить за них коллег не буду, как не делал это и с Андреем.

- Вы сейчас после развода с Натальей Шевель вернулись жить к Наталье Вяль? Не планируете снова жениться?

- Что за глупый вопрос? Сейчас, конечно, с ребятишками живу. У меня мечта их женить, чтобы спокойно ждать ухода. А Наташа Шевель в Израиле, знает иврит, историю этой страны, религиозную часть. Мы общаемся, остались в хороших отношениях. Наталья Вяль в Димитрове под Москвой, спектакль оформляет. Видимо, старается поменьше быть дома. Она формируется как художник, это ее право.

Иван Краско не теряет чувство юмора Фото: Олег ЗОЛОТО

«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» ДОВЕЛ ДО ИНФАРКТА

- Какая роль далась вам сложнее всего?

- До 1964 года я был стеснительным, но мне дали роль царя в пьесе. У нас есть такое понятие - «этюды», когда актер при подготовке к роли ставит себя в предполагаемые обстоятельства. Какой я царь, когда боюсь поднять глаза на человека. Я стал ходить по Невскому проспекту с царской поступью. Девушки смущались, некоторые старики мне кивали и улыбались. Я им тоже отвешивал. Большая часть в недоумении смотрела - не в себе человек. Я понял, что мне нужен бунтарь, конфликтная ситуация. Сел в метро, напротив меня шесть человек. Я начинал их терроризировать своим взглядом. Наткнулся на такого атлетического вида молодого человека, которому взгляд мой не понравился. Он молча кивнул: мол, чего надо. Я обрадовался - крепкий орешек! Его надо победить. Игра началась всерьез. Он через какое-то время пошел пятнами. Не понимал, чего я хочу. Начался шепот вокруг нас. Конечная станция, народ выходит, а мы сидим. Я ему: «Ну что выйдем?» Он: «Да уж наверно!» Встает выше меня на голову: «Да ты гнида, я тебя уделаю здесь». Я отвечаю: «Подожди, я тебе все объясню» - и делаю ошибку: «Видишь ли, дело в том, что я царь!» Как он только не помер от удара! Я тут же поправился: «Ой, я артист, репетирую роль царя». Он крикнул: «Да ты псих!» - и убежал.

Иван Иванович одним взглядом может заставить детей слушаться Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- А помните историю: упали в обморок, когда пробовались на роль в «Бандитском Петербурге»?

- Конечно. Вова Бортко попробовал меня на Антибиотика, но не пошло. Режиссер сказал: «Вы безобразно молодо выглядите, будете играть Черепа». Я Володе показал сценку, как бы я сыграл этого мерзавца. У меня была немецкая зажигалка, в ней сбоку ножичек. Приезжаю я на станцию метро «Елизаровская», выхожу. На улице никого нет, только два парня: «Дед, закурить не найдется?» Дал им по сигарете, говорю: «Прикурить надо?» Они удивляются, что с таким нетрудно будет разделаться. Я даю им прикурить, достаю ножик и говорю: «Ну, дальше будем говорить?» Они оба кинулись в разные стороны. А Бортко стоит бледный и говорит: «Ну ты и Череп, ну ты меня напугал на самом деле!» Но роль бандита мне все же не досталась. Думаю, что мне нельзя играть плохих людей. Еще до съемок я слег с инфарктом.

Иван Краско с младшими сыновьями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«ОТМЕЧАТЬ НЕ БУДУ»

- Как у вас сейчас дела с деньгами?

- Нет совсем. Один молодой артист как-то сказал, что ему дали номер в гостинице не по статусу. Его обсмеяли. Мне бы по статусу хотя бы на полставки нужна машина с водителем (у Ивана Ивановича очень плохо со зрением. - Прим. ред.). На дачу съездить или к вам, в «Комсомолку». Надо еще дом для ребят построить в родной деревне Вартемяги. Вот моя мечта. Зарплату как артисту, конечно, платят, выходит 44 тысячи рублей. Но даже звание народного не сделало меня сказочно богатым, так как в театре региональном, где я служу, выплаты раза в три-четыре меньше, чем в федеральном.

Иван Краско на Радио "КП-Петербург" 92.0 FM Фото: Олег ЗОЛОТО

- Как юбилей отпразднуете?

- Я ужасно не люблю праздники. Чувствуешь себя придатком, слушаешь и слушаешь речи о тебе. Не надо будет потом напрягаться, когда похоронные слова произнесут, лучше уже все равно не скажут (смеется). Одно и то же люди говорят. Мы тайком с коллегами пойдем в Дом актера и тихонько посидим. Знаете, я человек на своем месте. Я ничем другим заниматься не умею. Говорят, что все актеры мечтают умереть на сцене. Я не мечтаю об этом, но если это произойдет, то это будет закономерно. Это потребность души.

Генеральный директор "КП-Петербург" Иван Власов поздравил Ивана Краско с юбилеем Фото: Олег ЗОЛОТО

"Комсомолка" поздравляет Ивана Ивановича с юбилеем!