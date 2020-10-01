Как создавался дизайн легендарного советского автомобиля «Волга» ГАЗ-24

«Волга» ГАЗ-24 - одна из самых гармоничных советских машин Фото: Олег ЗОЛОТО

Строгие линии кузова, простые и лаконичные панели, сглаженные углы крыши и ребра, которые очерчивают профиль. Но главное – узнаваемая решетка радиатора и круглые фары. Именно такой запомнилась «Волга» ГАЗ-24. Легендарный советский автомобиль считался шиком для своего времени, хотя и рассчитан был на средний класс.

В год 90-летия автора дизайна и 50-летия начала полносерийного выпуска «Волги ГАЗ -24» в свет вышла книга «ЛЕНИЙ ЦИКОЛЕНКО. АВТОМОБИЛЬ И ИСКУССТВО». Представляют ее в СПГХПА имени Штиглица. Выбор места презентации издания не случайный - художник и скульптор Лений Циколенко, автор внешнего вида «Волги» ГАЗ-24, был выпускником академии.

На страницах книги - творческий путь Ления Циколенко от начала 50-х до конца 70-х Фото: Олег ЗОЛОТО

На страницах книги - творческий путь Ления Циколенко от начала 50-х до конца 70-х, отраженный в картинах, набросках и монументальных произведениях. Существенно дополнена история разработки «Волги ГАЗ-24» и «Чайки ГАЗ-14», впервые публикуются многочисленные эскизы и фотографии макетов и ходовых образцов обеих моделей.

Перед зрителями выступят автор книги Александр Лекае (Автомобильное историческое общество Горькийклассик, Москва—Ялта), профессор Светлана Мирзоян (соученица Циколенко, доктор искусствоведения, промышленный дизайнер, профессор в Академии Штиглица) и Азат Романов (художественный редактор книги, доктор искусствоведения, историк дизайна, коллекционер). На встрече обсудят генезис дизайна «Новой Волги» — одной из самых гармоничных советских машин, жизненный и творческий путь Циколенко и становление советского промышленного дизайна.

Петербуржцев и гостей города приглашают на презентацию книги об авторе дизайна "Волги" Лении Циколенко Фото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

Зал Совета СПГХПА им А.Л. Штиглица

1 ОКТЯБРЯ, 19:00

Вход свободный