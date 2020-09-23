В Ленобласти прошла Межрегиональная конференция «Праздник Крестовоздвижения и значение креста в русской православной культуре»

Участники конференции. Фото предоставлено организаторами.

Когда-то невозможно было представить себе жизнь русского человека, особенно крестьянина, без церковных праздников, неразрывно связанных с его духовным миром. Одной из важнейших дат для верующих был и остается праздник Крестовоздвижения, который отмечают 27 сентября. То, как сохранить его традиции в современном мире, обсудили на Межрегиональной конференции «Праздник Крестовоздвижения и значение креста в русской православной культуре». Организатором мероприятия стал комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

- Мы, разумеется, понимаем, что многое изменилось в народной жизни. Прежние общественные формы существования православных русских людей тоже во многом претерпели изменения. В связи с этим на конференции мы обсудили, какие крестовоздвиженские православные традиции к настоящему времени уже исчезли, какие сохранились и есть ли перспектива воссоздания утраченных традиций в наше время, - отметил консультант комитета, специалист сектора мониторинга состояния этноконфессиональных отношений Владимир Горячев.

На конференции зачитали доклады об особенностях народного почитания креста, которое выражается в быту православного человека и создании произведений искусства. Затронули тему изучения и сохранения монументальных каменных крестов, расположенных и на территории Ленинградской области (некоторые из них официально признаны памятниками культуры).

- Выездную часть конференции мы провели в Волосовском районе, включая поселок Беседа, деревни Ястребино, Старые Смолеговицы, Каложицы и Буяницы, - продолжает Владимир Горячев. - Поэтому все получили возможность увидеть древние каменные кресты не только на выставке в Доме дружбы Ленинградской области, но и в реальности, осмотреть эти уникальные памятники и обсудить их с другими участниками конференции.

Каждый день в конференции принимало участие около пятидесяти человек. Организаторы отметили, что после завершения мероприятия получили массу положительных отзывов.