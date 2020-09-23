Скульптурный портрет артиста Кирилла Лаврова открыли в СПбГУП

Автор бюста – народный художник России Григорий Ястребенецкий. Фото: Андрей ГАШЕВ

В холле факультета искусств Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, у кафедры режиссуры и актерского искусства, было шумно и людно: театральные звезды в масках открывали бюст выдающегося актера театра и кино, народного артиста СССР и Почетного доктора вуза Кирилла Лаврова. Еще раз вспомнить о блестящих ролях и делах артиста, имя которого даже носит одна из планет, собрались коллеги, выпускники и студенты.

- Уже 13 лет с нами нет Кирилла Юрьевича Лаврова. Еще недавно с нами был Михаил Михайлович Бобров. Это почетные граждане Санкт-Петербурга. Уходят люди, которые невероятно дороги нашему университету, - признался, начиная церемонию открытия мемориала, ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий. - Еще в мои школьные годы Лавров вошел в жизнь всей страны как яркий артист, создающий особенные образы - образы настоящих людей, имеющих высокие цели, благодаря которым страна не просто живет, а движется вперед.

О непростом и насыщенном жизненном пути Лаврова, который прошел войну, помог вытащить БДТ из кризиса, а после кончины великого Товстоногова возглавил его, вспомнила Почетный профессор СПбГУП, заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева.

- То, что скульптурный портрет Лаврова появился в нашем пространстве, - наглядный пример того, что этот актер всегда будет предметом изучения, осмысления и продолжения, - отметила Дженни Катышева.

Бюст установили в холле факультета искусств университета. Фото: Андрей ГАШЕВ

О Лаврове написаны книги и сняты фильмы. Но что даст его незримое присутствие будущим артистам и режиссерам?

- Лавров был актером другого типа - он играл сердцем, - пояснил профессор кафедры режиссуры и актерского искусства, народный артист России Юрий Лазарев. - И вам, ребята, надо прежде всего быть в неустойчивом артистическом мире мощными, сильными личностями.

На эти слова ответил студент четвертого курса Максим Чечель: он и его однокурсники берут с Лаврова пример.

- Благодарю руководство вуза и создателей памятника, - отметил профессор кафедры, заслуженный артист России Александр Исаков. - Теперь память о Лаврове будет жить не только в фильмах и записях театральных постановок.

Под белой атласной тканью скрывался бронзовый портрет Кирилла Юрьевича. Застывший в металле артист стал хранителем кафедры наряду со своим коллегой - лучшим театральным педагогом второй половины XX века Зиновием Корогодским, бюст которого был установлен здесь в 2007 году.

- Несколько лет назад Кириллу хотели поставить памятник на университетской Аллее почетных докторов, но он из скромности отказался, - припомнил автор обеих скульптур, друг Лаврова, академик Российской академии художеств, народный художник России Григорий Ястребенецкий. - Теперь его образ будет жить в интерьерах замечательного вуза.

СПРАВКА «КП»

Кирилл Юрьевич ЛАВРОВ (1925-2007), народный артист СССР, Герой Социалистического Труда. Родился в Ленинграде в актерской семье. В войну эвакуировался из города вместе с мамой и сестрой и, чтобы прокормить их, работал грузчиком, токарем. В 1943-м отправился добровольцем в армию. Артистический путь начал в Киевском академическом театре русской драмы, а позднее стал трудиться в БДТ имени Горького (ныне Товстоногова), который и возглавил. Сыграл 57 ролей в театре и 77 ролей в кино, был удостоен 50 наград и званий.

Александр Запесоцкий. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ДОСЛОВНО

«Кирилл Лавров - выдающийся артист. Во всех ипостасях он вел себя исключительно достойно, не случайно мы избрали его Почетным доктором. Он поддерживал наше становление, превращение рядового вуза в прославленный университет. Теперь его художественный образ здесь, с нами. Пройдет время, и на смену нынешней молодежи придут новые поколения студентов, но меня греет мысль о том, что они будут помнить Кирилла Юрьевича. Для нас он стал духовно-нравственным идеалом».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)