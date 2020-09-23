Выкинул пассажирку на дорогу: полицейские со стрельбой ловили таксиста ночью в Санкт-Петербурге

Полицейские со стрельбой остановили такси в Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Настоящий боевик развернулся в ночь на 23 сентября на улицах Санкт-Петербурга. В Красносельском районе со стрельбой полицейские останавливали машину такси, водитель которой не стал останавливаться по требованию, а вдобавок еще и выкинул пассажирку на дорогу прямо на ходу.

- На пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы сотрудниками ГИБДД была предпринята попытка остановить автомобиль «Киа Рио», который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Требования об останове водитель игнорировал и, увеличивая скорость, пытался скрыться, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Погоня шла на повышенных скоростях, при этом в салоне такси сидела пассажирка. У дома 34 по проспекту Ветеранов таксист притормозил и вытолкнул 39-летнюю женщину из салона - серьезных травм она не получила, после этого пошел на таран патрульного автомобиля.

Чтобы остановить такси полицейские приняли решение стрелять по колесам. После нескольких точных попаданий таксист все же решил остановиться. Его задержали и отвезли в отделение.

Оказалось, что за рулем машины находился 39-летний мигрант из Средней Азии. У полицейских возникло подозрение, что водитель был под воздействием алкоголя или наркотиков, но проходить освидетельствование таксист отказался.

В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.