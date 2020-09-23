Мама - декорашка, папа - пасюк: Маленьким крысятам ищут дом в Петербурге

Малыши родились 5 августа. Фото предоставлено приютом.

Неравнодушные горожане спасают с улиц не только бездомных кошек и собак, но и грызунов. В начале августа жительница Петербурга нашла на юге города домашнюю декоративную крыску. Девочка расцветки хаски буквально бросилась под ноги прохожей. О неожиданной находке петербурженка сообщила в Фонд помощи брошенным крысам. Организация спасает хвостатых с 2007 года. За 13 лет волонтеры пристроили в хорошие руки около семи тысяч брошенных и отказных крыс.

Потеряшку забрали на передержку волонтеры. Вскоре выяснилось, что гостья беременна. Через пару дней, 5 августа, на свет появились милые серенькие крысята - три мальчика и восемь девочек.

- Малыши - полупасючата. Это значит, что мама у них - декорашка, а вот папа - пасюк, дикий крыс, - рассказывают в фонде.

Маленьких крысят отдают петербуржцам, у которых прежде уже жили грызуны. Фото предоставлено приютом.

Сейчас малыши подросли и готовы отправиться в новый дом. Пристраивают животных как по отдельности, так и компанией. Мама-крыса абсолютно ручная и ласковая. Уже сейчас она готова стать другом для заботливых хозяев, а вот к малышам нужно будет найти подход.

- Чтобы приручить полупасюков, им нужно уделять больше времени, - объясняют волонтеры. - Их лучше брать в пару к декорашкам, тогда им будет проще адаптироваться. Мы пристраиваем крысят только в опытные руки. Новичкам, возможно, будет тяжеловато.

Чтобы забрать питомца домой, нужно заранее подготовить клетку. Жилище должно быть не меньше 60х40х50 сантиметров.

Мама-крыса спокойная и ручная. Фото предоставлено приютом.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать крысят домой?

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