Пожар на 15-м этаже жилой высотки на Комендантском проспекте тушили пять машин МЧС

В высотке на Комендантском проспекте произошел пожар. Фото: vk.com/spb_today

Один из самых страшных кошмаров пережили днем 23 сентября жители одной из многоэтажек на Комендантском проспекте. На 15-м этаже новостройки вспыхнул пожар. В небо начали подниматься клубы черного дыма, а на верхних этажах в это время оставались люди.

- Горит квартира на Комендантском, 66. Соседи, срочно эвакуируйтесь! - сообщали в пабликах жилого комплекса обеспокоенные петербуржцы.

Огонь тушили с высотных подъемников. Фото: vk.com/chystoenebo / Роман Песков

По из словам, пожар мог возникнуть из-за того, что с верхних этажей вниз кидали окурки и один залетел в приоткрытое по причине теплой погоды остекление балкона.

- Приехали называется, сколько раз люди скидывали посты с жалобами. Ну неужели у этих уродов в голове даже мысли не возникло, что такое реально может быть, - возмущаются жильцы дома.

К тому моменту, как на место ЧП примчались пожарные, окна в квартире уже лопнули, а осколки полетели вниз, едва не задев женщину с детской коляской.

А жители верхних этажей переживали непростые минуты, пока бойцы МЧС заливали пламя с высоченных подъемников: «Я сижу дома на 20 этаже, страшно» - написала одна из петербурженок.

В итоге огонь потушили примерно через полчаса.

- 23 сентября в 14:24 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, Комендантский проспект, дом 66, корпус 1. В однокомнатной квартире площадью 38 кв. метров выгорели комната и коридор .В 14:57 пожар ликвидирован, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Сведения о пострадавших уточняются. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники и 19 человек личного состава.

ОБНОВЛЕНО:

В МЧС уточнили, что из квартиры был эвакуирован пьяный мужчина. От госпитализации он отказался.